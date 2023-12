A szervezők – a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség és a Pannonsport Kft. – hagyományosan nyílt (24 csapat), öregfiúk (8) és női (8) kategóriában írták ki a küzdelmet – a 40 csapat a maximális létszám. Újdonság, hogy a női csapatok december 28-án lejátsszák a helyosztókat is.

Csoportbeosztás, női, A csoport: Nyárád SE, Vép, Gersekarát SE, Nagylengyel SE. B csoport: SzaSza Pizza, Csepreg SE, Aranylábú Vastyúkok, Kinizsi SK.

Öregfiúk, A csoport: Szkendó Kft.-Gekko Catering, Ölbő Öregfiúk, Öreg Kupakok Kőszeg, Builder Bau Kft. B csoport: Di Napoli, Áramütöttek, Falcold, Old Boys.

Nyílt, A csoport: Cső-Lavina, Cristiano Pizzéria, Buntstift-Classic, HVSE U19. B csoport: Petrovics Apartmanház, Nagyfiúk, El-Dorado Goldfisch Horgászbolt, Karcsics Tető. C csoport: Katica Café, Répce Sportbüfé, Colonia, Bingó Pizzéria. D csoport: Tutto Bene Scarpe FC, Testvérek, Guri Serház Söpte, Csepreg SE. E csoport: Futer Kft., S1 Ingatlan, Fociszak FC- Martini Car Autókereskedés, LK Bulls. F csoport: Szikra Autókozmetika, Unicum Kft. Vép, Fiatal Veteránok, Vulcano Energia.

A nőknél ott van a mezőnyben mindhárom tavalyi érmes: a címvédő Szasza Pizza, a második Nyárád és a harmadik Kinizsi. A nyílt mezőnyben is pályára lép a címvédő, a Futer, de az ezüstérmes Pertovics Apartmanház, és a bronzérmes Tutto Bene is csatába indul. Az öregfiúknál a tavalyi bajnok Május 1 Étterem Szkendó Kft.-Gekko Catering néven nevezett, míg a mögötte másodikként záró Don Pepitó ezúttal Di Napoli néven „fut”.

Menetrend, csütörtök, 8.00: női A, B csoport. 12.40: nyílt C csoport. 13.30: női elődöntők. 14.20: nyílt C csoport. 15.10: női bronzmeccs (1x20 perc), döntő (1x20 perc), díjkiosztó. 16.20: nyílt C csoport. 17.10: öregfiúk A, B csoport. Péntek, 8.00: nyílt F, B csoport. 12.50: nyílt A, D csoport. 17.40: nyílt E csoport. Szombat, 9.00: nyílt középszakasz. 14.10: öregfiúk elődöntő. 15.00: nyílt elődöntő. 16.00: öregfiúk bronzmeccs (1x20 perc), döntő (2x15 perc), eredményhirdetés. 17.20: nyílt bronzmeccs (1x20 perc), döntő (2x15 perc), eredményhirdetés.

– A Szilveszter Kupa egy nívós, népszerű torna, amely ráadásul komoly történelemmel is rendelkezik – mondta Halmosi Péter, a Haladás legendája, korábbi 35-szörös válogatott futballista. – Gyerekként apukáméknak szurkoltam, amikor a Haladás öregfiúkkal kispályáztak a Szilveszter Kupán – természetesen még a régi HVSE munkacsarnokban. Amikor profi lettem, akkor nem igazán léphettem pályára a tornán – de szurkolóként akkor is meg-megjelentem a nézők között. Aztán amikor befejeztem a profi futballt, visszatértem a pályára – szeretem azt a közeget, azt a hangulatot, ami a Szilveszter Kupát jellemzi. Jó találkozni a régi barátokkal, ismerősökkel – és hát azért a foci is hiányzik, mert ugye a Királlyal az utolsó bajnokit még november végén játszottuk le.

– Ezúttal két csapatban is szerepelni fogok – folytatta Halmosi Péter. – Tavaly a Május 1 Étteremmel megnyertük az öregfiúk kategóriát, így címvédőként lépünk pályára, csak éppen Szkendó Kft.-Gekko Catering néven. Nagyon szeretem ezt a csapatot, a gyerekkori barátaimmal, a régi Haladás ificsapat tagjaival futballozhatok ismét együtt. A nyílt mezőnyben pedig a Vulcanót erősítem majd – bár bevallom, kicsit gondolkodtam azon, hogy kell-e nekem a rohanós játék a fiatalok között... Egyébként itt is jó csapatunk lesz, hiszen Horváth Rajmund, Németh Milán, vagy éppen Németh Gergő is kiváló futballista – a kapunkat pedig Király Gabi fia, Király Mátyás fogja védeni. Ugyanakkor kispályán sokat számít az összeszokottság, márpedig mi azért nem jártunk össze edzeni az elmúlt hetekben, nem jártuk a környék kispályás tornáit felkészülés gyanánt. De ettől függetlenül is szeretnénk szép eredményt elérni – az öregfiúknál pedig megpróbálkozunk a címvédéssel. Focizni egyébként is úgy szeretek, ha azért van tét!

A 37. Szilveszter Kupa is pénzdíjas torna. Öregfiúk kategóriában 175, 120, 100, 35 ezer forintot kapnak a legjobb csapatok. A nőknél 75, 50, 30, 20 ezer forint a díjazás. Míg a nyílt kategóriában 330, 175, 125, 40 ezer forinttal gazdagodnak a négy közé jutók. Ami összesen 1 millió 245 ezer forint.