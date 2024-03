A Derkovits az országos elődöntőt megnyerve jutott a fináléba.

- Abszolút elégedettek vagyunk, Olad jobb volt - szögezte le Balassáné Bogdán Krisztina, a Derkovits-iskola testnevelője. - Nagy csata alakult ki köztünk már a megyei fordulóban és az elődöntőben is, emlékezhetünk azokra a bizonyos mindent eldöntő kötélhúzásokra. Rengeteg munkánk van ebben az ezüstben, nem lehet minket összehasonlítani Oladdal és a Zrínyivel sem, hiszen utóbbi sportiskola, illetve Oladon is nagyobb a merítési lehetőség, több gyerek van, szemben a Derkovits-csal. Nálunk kisebb a gyerekszám, illetve a létesítményi adottságok is elmaradnak a riválisokhoz képest, mivel nekünk mindössze klasszikus tornaterem híján csak egy tornaszobánk van. Ennek fényében óriási dolog, hogy akárcsak tavaly, idén is ezüstérmet tudtunk szerezni. Éppen ezért nagy öröm és büszkeség ez számunkra, arról nem is beszélve, hogy mekkora élmény volt látni a három szombathelyi csapatot a dobogón. Zúgott a lelátó, mindenki szombathelyi volt a szuper hangulatú döntőben.

Az ezüstérmes Derkovits Gyula Általános Iskola csapatának tagjai: Bodai Kinga, Reiber Benett, Schatzl Emília, Kelemen Noé, Herczeg Nándor, Kontics Emma, Balassa Zalán Péter, Farkas Ádám, Konczér Karolina, Gombás Olivér, Majtényi Gabriella, Polyák Nia, Pulai Patrik, Bertha Benett, Kovács Kira, Pap Izabella, Reiber Bence, Krancz Kitti. Felkészítők: Balassáné Bogdán Krisztina, Barcza Bence, Török Richárd.

A zrínyisek kicsit kacinfántosabb úton jutottak el a döntőig.

- Mi a megyei forduló során harmadikak lettünk, ám az új szabályozások szerint kérvénnyel élhettünk, miszerint szeretnénk részt venni az országos elődöntőben - fogalmazott Vadász Gábor, a Zrínyi-iskola testnevelője. - Ez nem ugyanaz az elődöntő volt, ahonnan a Derkó elsőként kvalifikálta magát, hiszen nekünk Nagykanizsán kellett kivívnunk a jogot, hogy ott lehessünk a pótselejtezőben, ahonnét már az oladiakkal együtt jutottunk be az országos döntőbe. Ezt a hosszú utat nézve nagyon büszkék vagyunk a gyerekekre, beleadtak apait-anyait, egyáltalán nem vagyunk csalódottak a harmadik hely miatt, sőt, nagyon is örülünk neki. Fárasztó munkával jutottunk el idáig, ami sok türelmet és kitartást kívánt pedagógustól, gyerektől, szülőtől egyaránt. Maximálisan elégedettek vagyunk a bronzéremmel.

A bronzérmes Zrínyi Ilona Általános Iskola csapatának tagjai: Windisch Zalán, Poór Zétény, Borbély Lotti, Tímár Noémi, Benke Laura, Rácz Maximilian, Varga Dániel, Horváth Ákos, Kovács Maja, Kocsis Kata, Torma Milla, Márkus Bálint, Fülöp Máté, Benke Alex, Balázs Bianka, Holczer Dóra, Király Veronika, Major Levente. Felkészítők: Hollósy Krisztina, Baumgartner Bálint, Vadász Gábor.