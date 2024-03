Az alapszakasz utolsó három fordulója kifejezetten erősnek ígérkezik körmendi szempontból, hiszen sorrendben a Szolnok, a Falco és a Pécs vár a piros-feketékre. Utóbbi kettő ráadásul idegenben. Egyértelműen kijelenthető, hogy a Rába-partiak a nehezebb utat választották, hogy a playoffba kerüljenek.

Szombaton a Szolnok érkezett a körmendi katlanba, ahol szóba sem jöhetett más, csak a hazai győzelem, ellenkező esetben tényleg nagyon nézegetnie kellett volna a vasi gárdának a tabellán, mi zajlik a háta mögött. Utóbbi öt meccséből egyébként hármat is elveszített az Olaj, amely már csaka harmadik legjobb csapatnak számít az NB I.-ben, mivel a Falco és az Alba sem termett eddig túl sok babér a tiszaligetieknek.

A hazai közönség ezúttal is az első pillanattól kezdve tudta, mi a meccs tétje, űzte-hajtotta övéit, ám a Körmend dekoncentráltan indította a találkozót, míg a Szolnok tempós játékával többször is zavarba hozta a haza védelmet, amely meglehetősen szellős volt. Öt és fél perc elteltével hétpontos előnyre tett szert az Olaj (8-15), Kocsis Tamás pedig nem várt tovább, időt kért. Tolbert triplájával faragott hátrányán a házigazda, míg a túloldalon Wiggins erősen hadilábon állt a büntetőkkel, mérlegge ekkor még négyből semmi volt. Egyre hangzatosabban fejezte ki nemtetszését a körmendi publikum egyes bírói ítéletek láttán, pedig még csak az első negyedben jártunk. Az etap hajrájára kezdett összeállni a vasiak játéka, a feszesebb védekezés és a koncentráltabb támadásoknak köszönhetően fokozatosan közelítettek a Szolnokra. Durázi kettesét követően a 9. percben időt kért Vidin mester (15-18). Durázi lophatta volna tovább a távot, azonban egyik büntetője sem akadt be, viszont a lecsorgó labdát begyűjtötte a Körmend és ha nehézségek árán is, de begyötörte a gyűrűbe Tolbert révén (17-18). A negyed legvégén Lukács közelijére Basic válaszolt egy triplával, így 20-21-gyel zárult az első felvonás. Nagyjából hasonló hatékonysággal célozták be a gyűrűket a csapatok (61%-60%), amelyek ugyanakkor rettentő gyengén büntetőztek (2/8, ill. 2/9). A 12. percben Djogo távolijával volt először egál (26-26), Vidin pedig kíméletlenül leteremtette Lukácsot, amiért hagyta tisztán dobni a körmendi légióst. Nem sokkal később Djogo duplájával átvette a vezetést a vasi piros-fekete alakulat (30-28), óriási hangrobbanás rázta meg a csarnokot. Sok esélye azonban nem volt építgetni a hazai fórt a Kocsis-legényégnek, mert az Olaj Rudner triplájával szinte azonnal fordított, és a hazai hibákat kihasználva megint 6 ponttal lépett el a 16. percben (32-38). Egy minutummal később tömegjelenet a pályán: Djogo és Thomas akaszkodott össze, az esetet videózni kellett, majd mindkét játékos az öltöző felé vette az irányt, azaz nem folytathatták tovább az összecsapást. Azt csak egészen halkan tesszük hozzá, hogy Djogo nagyon ment a játék, Thomasnak pedig nem igazán. A feszültség kezdett a tető fokára hágni és még mindig csak a második negyedben jártunk. Ez feltüzelte a vendéglátó gárdát, amely megalkuvást nem tűrően dolgozta le hátrányát. Egy perc volt már csak vissza a nagyszünetig, amikor Basic második távolija is utat talált a gyűrűbe - újra előnyben az MTE (44-41). A szűk hárompontos fórt nem tudta megtartani a Körmend, 46-46-tal zárult az első félidő, amely feszült, ám teljesen kiegyenlített csatát hozott.

A harmadik negyed elején sokáig fej-fej mellett haladtak a felek, majd egy 8-0-ás szériával Ferenczék először vezettek 6 ponttal (56-50). Djogo kiválását követően Durázi lépett elő, rendkívül agilisan játszott elől és hátul is. A 27. percben 60-54-nél ismét magához hívta csapatát Vidin. Az időkérés hatott, kiesett ritmusából a Körmend, a Szolnok pedig megint megfordította a meccset a 30. percben (62-63). Maradt az egypontos vendégelőny az etap végén (64-65), így idegtépő utolsó 10 percnek néztünk elébe. Egy eladott hazai labdából Eads növelte az Olaj pontjainak számát, majd Pongó kihagyott közelijét Révész pofozta a gyűrűbe második szándékból (64-69). Váltott a Körmend, négy magyarral és Tolbert személyében mindössze egyetlen légióssal rohamozott a házigazda. Űzte-hajtotta a hazai tábor Ferenczéket, akik a csapatkapitány első triplájával sokadjára ragadták magukhoz a vezetést (72-71). Ez a hazai fór is tiszavirágéletűnek tűnt, ám hiába lépett el újfent 3-4 ponttal az Olaj, fogcsikorgatva újra visszajött a Körmend, amely Basic harmadik trojkájával megint egypontos előnybe került (81-80). Ez sem tartott sokáig, egy perccel a vége előtt pedig már igazán fottó volt a pite a hazaiak számára, amikor Wiggins mindkét büntetőjét értékesítette (82-85). Hármasra ment rá a Körmend, ám Doktor kihagyta, az ellenakcióból meglóduló Jovanovicsot a félpályánál Konaté állította meg - Jovanovics mindkét büntetőjét beszórta (82-87), ezzel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. Óriásit küzdött, nagyot harcolt az Egis Körmend, amely győzelmet érdemelt volna.