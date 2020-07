Felborult egy autó az M86-os úton

Kedden egy osztrák rendszámú Opel haladt Csorna felől Szombathely irányába az M86-os úton, amikor az autó egy balra ívelő kanyar után egyenesen haladt tovább és a padkára hajtott, ahonnét a sofőr hirtelen kormánymozdulattal akarta az úttestre visszakormányozni az autót, de közben elveszítette uralmát a jármű felett.

Az Opel előbb a belső, majd a külső szalagkorlátnak is nekicsapódott és felborult. A balesetet látta a mögötte érkező autós, aki felajánlotta, hogyan szombathelyi kórházba szállítja az autót vezető férfit és a balesetkor az anyósülésen utazó lányát. Így is lett, a felborult autót pedig az M86-os út szélén hagyták.

Úgy tudjuk, hogy a balesetben sem a sofőr, sem az utas nem sérült meg, de a jószándékú „kórházba szállítós” segítségből komolyabb baj is lehetett volna, ha szemmel nem látható sérüléseik vannak a két szalagkorlátnak is nekicsapódó, majd a tetejére boruló autóban utazóknak, ami ilyenkor könnyen előfordulhat. A balesetben megsérültek szállítását minden esetben hagyjuk a mentőkre, akik szakszerűen el tudják látni az esetleges sérülteket és kórházba is szállítják őket.