A vasiak többsége nem viszi magával kis kedvencét a nyaralásra

Július végét járjuk, sokan már túl vannak a nyaraláson, mások pedig még csak most indulnak pihenni, de mi lesz ilyenkor a kis kedvencekkel?

Ahogy azt már megszokhatták, a vaol.hu minden héten saját szavazással jelentkezik. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, miként oldják meg a kisállatok elhelyezésének kérdését.

A szavazók 60%-a nem viszi magával a kisállatot, inkább megkér egy megbízható családtagot, barátot, hogy vigyázzon rá, míg távol van. A voksolók 24 %-nak nem okoz gondot ez a kérdés, mindig velük tart a kis kedvencük, bárhova mennek. 9 % a nyaralás során figyelembe veszi az út hosszát és a célpontot is, ennek megfelelően dönt arról, hogy magával vigye háziállatát vagy sem. A válaszadók 7%-a pedig a Magyarországon is egyre népszerűbb kisállat hotelekben helyezi el kedvencét, ahol biztosak lehetnek benne, hogy míg a család nyaral, a család barátja is jól érzi magát.