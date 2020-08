A bajnokesélyes Vasas vendége lesz a Haladás

A labdarúgó NB II. 5. fordulójában vasárnap 15 órakor (M4Sport) a Szombathelyi Haladás a Vasas FC otthonában lép pályára.

Kis túlzással a Vasas lett a magyar Manchester City: az angyalföldiek a tavaly téli tulajdonosváltás óta kiváló anyagi körülmények között dolgoznak és szinte bárkit megvehetnek. Év elején az akkor az NB I-es góllövőlistát vezető Feczesin Róbert igazolt Újpestről a Vasas kedvéért az NB II-be, nyáron pedig a ZTE-től távozó NB I-es gólkirály Radó András szerződött Angyalföldre. De nyáron érkezett Újpestről Litauszki, Pekár és Silye Mezőkövesdről. Olyan játékosok mellé jöttek, mint a kapus Jova Levente, aztán Szatmári Lóránd, Balajti Ádám,

Vernes Richárd. A piros-kékek két döntetlennel indították a bajnokságot, majd odahaza 2-1-re legyőzték a Csákvárt, legutóbb pedig idegenben 5-1-re verték az újonc Szentlőrincet. Úgy fest, ifj. Bene Ferenc vezetőedző jelenleg 8 ponttal az ötödik helyen álló együttese elkapta a fonalat. A Haladás pedig 7 ponttal a hetedik helyen tanyázik. Mátyus János vezetőedző csapata legutóbb jó játékkal, simán verte 2-0-ra a Szegedet. A vasiak eredményesen teljesítenek a bajnokságban – és a játékukat sem érheti panasz.

– Annak ellenére, hogy a mérkőzés toronymagas esélyese a Vasas, azzal a közhellyel tudnék élni, hogy egy meccsen mindig borulhat a papírforma – mondta Mátyus János, a Szombathelyi Haladás vezetőedzője. – Amennyiben a korábban megszokott harcossággal, szenvedéllyel, taktikai fegyelemmel játszunk vasárnap – és szerencsénk is lesz – helyt fogunk állni. Kollégámmal, Felipe Matosszal a héten kielemeztük a Vasas futballját. Átlagon felüli az angyalföldiek támadószekciójának erőssége, viszont találtunk egy-két sebezhető pontot is. Mivel sportember vagyok, előre soha nem írnám alá a döntetlent, de ha a meccs úgy alakul, akkor lehet, hogy utólag elégedett lennék az iksszel is. Farkas Balázs húzódása miatt nem játszhat, remélhetőleg pár nap pihenés után számíthatok rá.

– Nem félek a meccstől, nem különösebben érdekel, ki az aktuális ellenfelünk. Úgy vagyok vele, hogy számomra a Haladás a legjobb csapat – jelezte a szerdán a Szolnok elleni vezető gólt szerző Németh Milán. – Tudom, hogy az angyalföldiek nálunk sokkal jobb anyagi körülmények között futballoznak, gyakorlatilag azt vesznek meg, akit akarnak. De a pénz nem minden, nem lehet csak azzal motiválni a játékosokat. Nekünk viszont van egy olyan szurkolótáborunk, amely elképesztő erőt ad – nekem legalábbis biztosan, engem képesek belehajszolni a győzelembe.