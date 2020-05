A határátlépés még mindig korlátozásokkal működik!

Magyarországról érvényes munkáltató, illetve iskolalátogatási igazolvánnyal lehet átkelni Ausztriába.

Az elmúlt napokban sok félreértés és kellemetlenség származott abból a hírből, miszerint Ausztria valamennyi határátkelőjét megnyitja Magyarország felé – osztotta meg Kőszeg város közösségi oldalán a bejegyzést.

Kőszeg térségében magyar oldalról Bozsok és Ólmod határátkelőjét nem nyitották meg. A határátlépés szabályaiban gyakorlatilag nem történt változás, a határátlépés továbbra is kizárólag munkavégzés és iskolalátogatás céljából megengedett, az ezt igazoló dokumentumok felmutatásával. Sem a turisztikai, sem a bevásárlási célú átjárás nem megengedett, sőt a munkavállalók is kizárólag a munkavégzés helyét kereshetik fel, üzletekbe, egyéb nyilvános helyekre út közben sem térhetnek be!