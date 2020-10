A KMKK-ba zenével, képekkel, versekkel beszökött az ősz

Őszre hangolva címmel kínált zenés, verses délutánt a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár. Szombat, október, csöndesség: pont ilyen műsorokhoz való.

Szinte minden szék foglalt az aulában szombaton délután, annyira jó idő tényleg nincsen, hogy a teraszon legyünk. De talán jobb is így. Erdélyi Zsolt Max megvilágított, de belülről is világító expresszív festményei mintha kicsit megszelídültek volna: nem a félelmetes démonok táncolnak most a vásznakon. (De azért pontosan fölismerhetők: ez Max!) Talán táncoló kandallótűz képzetét keltik a képek, de az igazi megfejtést mindjárt Temesi Zsolt (Soltis Lajos Színház) adja meg Adyval: „S égtek lelkemben kis rőzse-dalok: / Füstösek, furcsák, búsak, bíborak”. Hát persze: Párizsba beszökött az ősz.

És most a KMKK-ba is. Zenében a hangulatot Fauré Elégiája adja meg: csellón játszik Németh Andrea, zongorán kíséri Bejcziné Németh Tünde. És így tovább: vers, zene, vers, zene. Mint valami ringató. Verset mond még Havay Fanni és Hegedűs Anna (SLSZ), kürtön játszik Bejczi Máté. Temesi Zsolt például Ady után Parti Naggyal áll elő, végül meglepetést is hoz: A cinege cipője című Móra-vers saját átiratát, hogy jókedvünk legyen.