A koronavírus miatt lemondták a megyei önkormányzat március 15-i ünnepségét is

Szombathely A Vas Megyei Önkormányzat is lemondja a március 15-i ünnepséget – jelentette be tegnap Majthényi László a közgyűlés elnöke. A kitüntetettek egy későbbi időpontban vehetik át elismeréseiket.

A Vas Megyei Önkormányzat hivatalában két hete volt az első olyan megbeszélés, ahol Majthényi László felhívta a munkatársak figyelmét: „amit a tévében eddig láttunk, az a film itt fog forogni, és mi leszünk a szereplők”. A megyei közgyűlés elnökétől megtudtuk: a hivatalvezető, az informatikusok és

a jogi csoport kidolgozta, hogyan lehet távmunkában dolgozni. Már akkor felkínálták a kisgyermekeseknek, hogy otthon maradhatnak, amíg jónak látják, dolgozhatnak távmunkában. eddig egy kolléganő élt a lehetőséggel.

Majthényi László elmondta: magam eddig is használtam a mobil eszközöket, e-mailben, telefonon is tudunk dolgozni.

– Hétfő óta felgyorsult a tervezett események lemondása. 11-én kellett volna mennem az Országos Roma Önkormányzathoz egyeztetésre, most mondták le azt is. A Vas Megyei Önkormányzat is lemondja az ünnepséget, ami pénteken 11 órakor lett volna. Meghívót kaptak a megyei közgyűlés tagjai, a kitüntetettek, megyei, állami, közrendvédelmi szervezetek, kamarák vezetői, természetesen az értesítést levélben is meg fogják kapni, hogy a rendezvény elmarad, és sajtóközleményt adunk ki – hallottuk a megyei közgyűlés elnökétől.

– Sok polgármester telefonál a megyéből, tanácsot kérnek. Mindenkinek azt javaslom, hogy zárt térben ne tartsanak összejöveteleket. Én is csak olyan helyekre megyek, ahol szabadtéren tartják az ünnepet: pénteken reggel 10 órakor részt veszek a szombathelyi Batthyány-szobor koszorúzásán, vasárnap 13 órakor pedig a vasegerszegi temetőben Markusovszky Lajos sírjának koszorúzásán.

A március 15-i kitüntetéseket az érintettek később vehetik át személyesen, a névsort azonban pénteken nyilvánosságra hozzák.