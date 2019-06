A kutyára lőtt, az őzet védte – Megszólalt Szakony polgármestere az üggyel kapcsolatban

Még a vadászatot is abbahagyná Szakony polgármestere, miután lelőtte Horvátzsidány mellett Marton Ágostonék kutyáját. Akkor még azt gondolta, az állatnak nincs gazdája – Farkas Gyula István a Vas Népének nyilatkozik először az eset után.

Ahogy arról beszámoltunk, holtan találta az erdőben kutyáját Marton Ágoston, aki úgy véli, a szakonyi polgármester lőtte le az állatot egy vadászat alkalmával, a kutya tetemét pedig egy nejlonzacskóban a bozótba dobta.

A polgármester, Farkas Gyula István most elmesélte nekünk, ő hogyan emlékszik az esetre. Azt mondta, a kutya vadat üldözött, egy vemhes őz lábát húzta, amikor rálőtt. Azt hitte, kóbor kutyáról van szó. Az esetet azonnal jelentette Doma Lajos vadászmesternek. A kutyát azért tette zsákba, hogy azt később bemutathassa neki. Ekkor érkezett meg Ágoston, akivel megosztotta a történteket – azt is megmutatta, hová tette az állatot, hogy aztán a gazdái eltemethessék. Szerinte lejárató hadjárat folyik ellene. Ágostont ugyan nem akarja feljelenteni, de azt mondta: az internetes tudósítások alatt kommentelők ellen rendőrségi eljárást indít, ha kimerítik a becsületsértés vagy a zaklatás kritériumait.

A polgármester azt is megjegyezte: szereti az állatokat, csak az őzet akarta védeni. Ezek az állatok annyira a szívéhez nőttek, hogy sosem vadászik rájuk. Ahogy fogalmazott: „sajnálom az őzikéket”. Ha azonban tudta volna, hogy a kutyának van gazdája, ekkor sem lőtt volna. Azt is fontolgatja, hogy teljesen abbahagyja a vadászatot. Az elmúlt időszak nagyon megviselte.

A hirtelen sokk volt az oka annak is, hogy nem írta be a kutya elejtését a jegyzőkönyvbe – állítja. A vele lévő osztrák férfi pedig csak beszélgetni kísérte el, ő soha nem vadászott, nincs is puskája, sem engedélye, tette hozzá.

Eddig a sajtónak azért nem nyilatkozott, mert egy előre lefoglalt wellness-hétvégét töltött el együtt a feleségével – tette hozzá.

Az eset két szereplője tehát teljesen mást állít, másképpen látják a történteket. Minden valószínűség szerint a bíróság tesz pontot az ügy végére.