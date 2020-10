A nagy fogásról meséltek – Átvették nyereményeiket a szeptemberi győztesek

Szombathely Szerkesztőségünkben tegnap vették át nyereményeiket A hónap fogása címmel meghirdetett játékunk szeptemberi győztesei. Ponty és harcsa hozta meg a szerencsé­jüket.

Osbáth Márk általában a gersekaráti tónál horgászik, szeptemberben is ott akadt horogra az a nyolc és fél kilós ponty, ami aztán a hónap fogása lett. Márk a Tímár Mix által felajánlott, ötezer forint értékű, horgászkellékeket és etető­anyagot tartalmazó ajándékcsomag mellé egy Quechua hűtőtáskát is kapott.

A vasvári, nyolcéves Szenes Ákos édesapjával jár horgászni az újperinti tóhoz. Ott sikerült kifognia azt a harcsát, ami végül a dobogó második fokára juttatta. Ám nem elégszik meg ennyivel: azt mondja, nagy álma, hogy egyszer egy hatalmas tokhalat is kifogjon a tóból.

A szombathelyi Szilágyi Marcell is mindössze nyolc­éves, de már komoly horgászmúltja van: nyáron a vaskeresztesi horgásztáborban is sokat tanult, akárcsak apukájától, akivel gyakran horgásznak a Pinka, a Rába vagy éppen a Balaton partján. A harmadik helyezést hozó 6,26 kilós ponty azonban a szombathelyi Csónakázótónál akadt a horgára, ráadásul akkor, amikor az anyukájával volt. A két fiú is a Tímár Mix ajándékcsomagját vehette át.

Októberben is várjuk a Vas megyei horgászok nagy fogásait megörökítő fotókat és történeteket. Jelentkezzen ön is a vaol.hu/ahonapfogasa oldalon, és októberben legyen öné a hónap fogása!