A szlovéneknél sokáig élt a háromkirály járás szokása

Szlovén és magyar nyelven mutattak be vízszentelési szertartást tegnap a rábatótfalui kápolnában.

Vízkeresztet január 6-án ünnepli a katolikus egyház. Az Úr megjelenése néven is ismert nap Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe.

– A magyar vízkereszt elnevezés a hagyományosan ilyenkor végzett vízszentelésből ered – mondta el kérdésünkre válaszolva Sömenek István nyugdíjas érseki tanácsos, aki a rábatótfalui Szent Flórián kápolnában tegnap mintegy száz hívő előtt mutatta be szlovén és magyar nyelven az ilyenkor szokásos kegyeleti szertartást. – A szentelést végző pap keresztet „rajzol” a vízre, és kéri Isten áldását: „ Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a gonosz lelkeket, tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét…”

A szentmisén felidéződtek a több mint kétezer évvel ezelőtt történt események: a születő Krisztust kereső három király, illetve bölcs cselekedeteinek hitre utaló mozzanatai, a vágyakozás, a keresés, az elindulás, a felismerés.

– A szenteltvizet ma is egészségmegőrzésre használ­ják, de praktikus az ártó ha­talmak ellen is – mondta Bar­takovics Iluska, miután a kis üvegcsébe vett a szenteltvízből. – Eleink, mikor hazatértek a Három királyok miséjéről, pár cseppet tettek ezen szentelményből a háziállatok itatójába, az udvaron lévő kútba, sőt az ebédhez tálalt levest is meghintették szenteltvízzel.

E napon a hívek közül sokan kértek házszentelést. Ez különleges jelentést és tartalmat hordoz, mégpedig Krisztus áldásának hitelesítését a lakás ez évi betérő vendégei előtt, amire az ezt nem ismerők biztosan rá is fognak kérdezni, mit jelent az ajtófélfára írt szöveg? A rövidítés értelme: Christus Mansionem Benedicat!, azaz „Krisztus áldja meg az otthont!” (megint mások a három bölcs, Gáspár, Menyhért, Boldizsár nevének kezdőbetűit vélik felfedezni a C+M+B feliratban).

– A korbácsolásról jómagam is hallottam – kapcsolódott a beszélgetésbe Lovenyák Niki. A húszesztendős leány huncutul mosolyogva mesélte, hogy az újév első napjaiban a férfiak fűzfakorbáccsal járták a rokonságot, és az asszonynépből kikorbácsoltak mindenféle nyavalyát.

– Vízkeresztkor még egyszer meggyújtják a karácsonyfa gyertyáit, aztán szétosztják a megmaradt édességet, majd a fát tűzre teszik, és csak egy ágacskát tartanak meg belőle, amelyet a szentkép mögé tesznek a gonosz ellen – mondta Dániel Katalin, a települési szlovén nemzetiségi önkormányzat el­nöke.

Délben és este még folyt a vendégeskedés, az esti harangszó után kezdődött a kántálás és a „csillagjárás” vagy misztériumjáték.

Az úgynevezett „csillagozást” (csillagének) vagy háromkirály járást ma már kevesen ismerik. Ebben a játékban a bibliai királyokat megszemélyesítő alakok vonultak fel, akiket a betlehemezés mintájára gyerekek személyesítettek meg. A játék legfőbb kelléke a csillag volt, amely mutatta az utat Betlehembe. Minden esetben elénekelték a csillagéneket, amelynek utolsó két sora így hangzik: „Szép jel és szép csillag / Szép napunk támad.”

Civil/Horváth R. László

