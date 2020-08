A szombathelyi Herman-iskola segít a pályaválasztásban

Herman Ottó Szakképző Iskola első pályaorientációs hetén – ez volt a Szakmakóstoló – felső tagozatos diákok kaphattak betekintést a kertésztechnikus szakma dísznövénytermesztő és virágkötő szakmairányainak rejtelmeibe.

Az ötnapos programhét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közreműködésével valósult meg. Ám nemcsak egy egyszerű nyári program volt a résztvevőknek: az élményeken túl a gyakorlati tapasztalattal gazdagított programok révén értékes tudást sajátíthattak el.

A hétfői videós anyagok megtekintése és a területet bejártása után kijelölték az elültetendő növények helyét, felügyelet mellett a gyerekek maguk merhették ki markolóval a földet, akkumulátoros sövényvágóval vághatták a sövényt.

– Igyekeztük a legmodernebb technikákat biztosítani a gyerekek számára – mondta Németh Csaba, az iskola program koordinátora. Kedden a virágkötészet szakmai fortélyaiba kaptak betekintést, szerdán pedig megismerkedhettek a cserepezőgéppel – ültettek, szaporítottak. Csütörtökön ellátogattak a Sárvári Arborétumba, ami után a kalandparkban köthették le a fölösleges energiáikat. Vinczéné Havasi Csillától, az iskola szakmai igazgatóhelyettesétől megtudtuk: ez nem nagyon maradt nekik – olyan lelkesen dolgozta végig a húsz gyerkőc a hetet, hogy a végére már láthatóak voltak rajtuk a kimerültség jelei. Ennek ellenére még pénteken is töretlen kedvvel ültették el az első Szakmakóstoló hét tíz darab emlékfáját. Az elégetett kalóriákat a közös főzőcskézés végtermékével pótolhatták. A fiúk nagyon érdeklődtek a parki gépek után, de olyan is volt köztük, aki később vadász szeretne lenni.

Csilla hozzátette: fontos, hogy a szülők is lássák, mennyit változott a szakma az évek alatt, a legtöbb munkát már géppel végzik. Céljuk, hogy segítséget nyújtsanak a továbbtanuláshoz.

Akadt is olyan kisdiák, aki már konkrétan tudta, a Hermanban szeretne virágkötészetet tanulni. Megtetszett neki a szakma, ám még sosem próbálta – a héten kipróbálhatta magát benne, és lelkesedése meg is maradt. Egy másik kislány szülei virágboltot üzemeltetnek, ez motiválta arra, hogy bár már rendelkezik tapasztalattal, mégis eljöjjön a „szakmakóstolóra”. A szakmai igazgatóhelyettes azt is hozzátette: senkinek semmi nem volt kötelező, mégis mindenki részt vett minden munkafolyamatban. Még a lánykák sem kényeskedtek: ha kellett, ásót ragadtak és lelkesen ültetgették a fákat, cserjéket, virágokat.