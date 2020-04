A Vas Népe hétfői számában: milyen munkalehetőségek vannak most a megyében?

Kicsit átalakult a vasi álláspiac az elmúlt hónapban. Megnéztük, hogyan. Varga Judit Olaszországban élő sportolót pedig arról kérdeztük, hogy milyen a viszonya most az atlétikával és azt is, hogyan vészelik át a koronavírus miatt kialakult nehézségeket.

Egyenruhás és egészségügyi állásokból legalább ugyanannyi van, eladót viszont kevesebbet keresnek, és új lehetőség a mentormunka. Átnéztük a Vas megyei állásajánlatokat a járványhelyzetben.

A társasházakban most van a közgyűlések időszaka, csakhogy közgyűlést a veszélyhelyzetben nem lehet összehívni. Milyen lehetőségek vannak? Utánajártunk.

Szlovéniában lassú javulást mutat az új fertőzöttek száma, több területen oldódnak a korlátozó intézkedések. Erről is írunk Kijáró Szlovénia oldalunkon.

Ökoport oldalunkon pedig azzal foglalkozunk, hogy milyen sokat tehetünk a természetért, az egészséges környezetért, ha jól megválogatjuk, mit vásárolunk, milyen élelmiszert fogyasztunk.

A sportok kedvelői sem maradnak olvasnivaló nélkül. A középtávfutószámokban jelenleg is tíz országos csúcsot jegyző Varga Judit 2004 óta él Olaszországban. Megkérdeztük, milyen a viszonya most az atlétikával és azt is, hogyan vészelik át a koronavírus miatt kialakult nehézségeket.