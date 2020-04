A Vas Népe pénteki számából: babavárás veszélyhelyzetben

A korábbi kick-box világ- és Európa-bajnok, majd sportágában edzősködő Marton Klára babát vár. Frontvonalban című sorozatunk pénteki fejezetét a „kukásoknak” szenteljük. Érdekes és izgalmas témák a Vas Népe pénteki számában.

Nyugalom az utakon, több szemét a kukákban – vonják meg az elmúlt hetek mérlegét az STKH sárvári telephelyéről induló 1-es járat dolgozói, akiket szerdán Tokorcson intettünk le két kuka ürítése közben. Frontvonalban című sorozatunk pénteki fejezetét a „kukásoknak” szenteljük. Mert megérdemlik.

Egyre több a kidobott állatokról szóló Facebook-poszt, míg más gazdik fertőtlenítőszerekkel mossák kedvencük mancsát a járvány alatt. Pedig a betegséget nem terjesztik az állatok.

Egy gyűjtemény mindig gyarapszik, most is kerülnek be új darabok Juhász Árpád képeslapjai közé, hazafias érzülettel most egy trianoni kiállítási anyagon dolgozik.

A korábbi kick-box világ- és Európa-bajnok, majd sportágában edzősködő Marton Klára január végén jelentette be az örömhírt, hogy gyermeket vár. Nem egészen így képzelte a várakozás heteit, de a veszélyhelyzetben is megtesz mindent, hogy kiegyensúlyozott, fitt és egészséges maradjon.