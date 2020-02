Az Év Levéltára kitüntetés Vas megyébe került

A Magyar Levéltárosok Egyesülete által alapított az Év Levéltára országos rangú díjat vehette át a MNL Vas Megyei Levéltára tegnap a megyeházán, ahol házigazdaként jelen volt Harangozó Bertalan kormánymegbízott is.

A megpályázható címet az idén nyolcadszor ítélték oda, 2012 óta brand lett – fogalmazott dr. Kenyeres István, a Magyar Levéltárosok Egyesülete elnöke, aki átadta a díjat – oklevelet, üveg emléktárgyat és a bejárathoz kitehető emléktáblát – dr. Melega Miklósnak, a vasi levéltár igazgatójának és munkatársainak.

Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében arról beszélt, hogy a levéltár nemcsak a régmúlt és a közelmúlt dokumentumait gyűjti, hanem szellemi műhely is, és ez különösen igaz a vasi levéltárra. Húsz éve költözött új épületbe, de a megyeháza és a régi levéltári épület közötti híd örök köldökzsinór maradt, nem lehet elszakítani. A megye respektálja a levéltár valamennyi tevékenységét, amiket az alapfeladatokon túl ellát: helyet ad a vasi honismereti mozgalomnak, a helytörténeti kutatásoknak, számos szakmai rendezvénynek, konferenciának, kiállításnak is.

Horváth Soma, Szombathely alpolgármestere kiemelte: a városnak nincs külön levéltára, de minden szombathelyi magáénak érezheti a Vas Megyei Levéltárat, mert ide kerülnek a városi iratok is, és ez a jövő generációit is segíti a kutatásban. Szóllás Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári és Levéltári Főosztályának vezetője Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár és az államtitkárság nevében is gratulált. Amint mondta, ez a díj a szakma elismerése a vasi konstruktív és élő szakmai közösségnek azért, mert tevékenységüket a társadalom irányában is hatékonyan fejtik ki; az EMMI fontos partnernek tekinti a Magyar Levéltárosok Egyesületét.

A kintüntetés odaítélésénél a zsűri egyik fő szempontja volt a „szolgáltató levéltári stratégia” megvalósítása, a Nyitott levéltárak sorozatban való részvétel, amely azt mutatta, hogy a levéltár nyitása a széles nagyközönség felé beépült a mindennapi munkába. Dr. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója – aki az alapdiplomáját Szombathelyen szerezte – kifejtette: a díj szól a harmonikus épületben folyó közösségi munkának, amely a város és a megye életének szerves része.

Tevékenységével hozzájárul a nemzeti kultúrkincs gyarapításához

Tyekvicska Árpád, a Magyar Levéltárosok Egyesületének választmányi, az Év Levéltára-díj bíráló bizottságának tagja a „szolgáltató levéltár” mibenlétéről beszélt, amely abban áll, hogy miként tudják közvetíteni a polcokon őrzött kulturális kincseket, hogyan lehet ma hasznosítani sok száz generáció dokumentumait, a múlt értékeit. A bizottság úgy látta, a Vas Megyei Levéltár munkatársai kiválóan élnek a lehetőségekkel, kiadványaik kifejezik magas színvonalú tudományos munkájukat, nemzetközi beágyazottságuk országosan unikális, tevékenységükkel hozzájárulnak a nemzeti kultúrkincs gyarapításához.