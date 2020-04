Éhes gyerekeknek ad, kedvességet kap a szombathelyi Szent Márton Köpenye Alapítvány

A tavaszi szünetben is jutott meleg ebéd nehéz helyzetű szombathelyi családok gyermekeinek. Tegnap a Szent Márton Köpenye Alapítvány önkéntesei mellé szegődtünk.

Legyen ebéd minden rászoruló asztalán – ezzel a mondattal hívta és hívja még most is a segíteni vágyókat a Szent Márton Köpenye Alapítvány. Kezdeményezésükről írtunk már: olyan családokat kerestek fel a tavaszi szünetben és mostantól hétvégente, amelyeknél korántsem biztos, hogy a legkisebbek az óvoda- vagy iskolaidőben megszokott ételhez hozzájutnak. Két hete vasárnap vittek ki először negyven adag kétfogásos ebédet az önkénteseik. Tegnap mi is elkísértük őket. A Brenner-iskola konyhájának hátsó bejáratához Bodnár Pál, az alapítvány kuratóriumi tagja érkezik először. Tegnap karfiolleves, sertéspörkölt-feltétes zöldbabfőzelék és lekváros sütemény felett beszélgettünk.

– A Máltai Szeretetszolgálattal és a karitásszal is egyeztettünk arról, szerintük kik a legveszélyeztetettebbek. Valószínű, hogy maguktól nem jelentkeztek volna a családok. Az első napokban 40, utána 43 adaggal számoltunk, persze jóval többre lenne szükség.

Húsvéthétfőn Székely János püspök atya meglátogatott minket. Megköszönte a Brenner-iskola konyhájának és az önkénteseknek a munkáját. Vele is egyeztettünk: a hétvégétől 100-150 adagnyi ételt szállítunk ki, már nem csak gyerekes családoknak. Ehhez azonban további önkénteseket keresünk. Olyanokat, akiknek van autójuk, és egymáshoz közeli utcákba, legfeljebb öt címre vinnének ki 15 adag ételt.

Stercz Gellért érettségire készül, az első naptól az önkéntesük.

– Nehéz időszak a mostani, van szabadidőm, szívesen segítek. Nagyon kedvesek az emberek, általában a gyerekek jönnek ki, előtte a szülőket hívom telefonon – meséli. És valóban, az öt családnál, amelyeket tegnap vele együtt kerestünk fel, mindenki azonnal válaszolt a hívásra. A ház előtt adta át Gellért az ételdobozokat, kivétel nélkül a gyerekeknek. Olajozottan működött minden. Ahol 8 gyerek van, oda 4-5, ahol öt gyerek, oda legalább három adag étel jutott. Bodnár Pál már a búcsúzáskor mondja: a gyerekek nem tehetnek semmiről. Fontos, hogy érezzék, törődnek velük. Ha mindig csak ellökik a kezüket, az nem szül jót, ellenségesek lesznek a társadalommal szemben.

Hogy meddig tart az akció, az pénz kérdése. Egy hét alatt 542 ezer forint érkezett a számlájukra, ebből néhány hétig megoldott az ellátás. A szervezők úgy látják, néha azokat a legnehezebb megszólítani, akik megtehetnék, hogy adnak. Legyen ez most másként.

Az alapítvány számlaszáma: 11747006-27255588. Kapcsolat: 70/388-9008.