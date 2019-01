Évtervező csoport indul nőknek

A cél, hogy a résztvevők célokat alkothassanak, és sikerre is vigyék a terveiket. A csoportot Pachner Orsolya pszichológus, család- és párterapeuta-jelölt és Temesi Patrícia viselkedés­elemző, család- és párterapeuta-jelölt vezeti majd.

Temesi Patrícia elmondta, hosszú évek óta foglalkozik családokkal, rengeteg szülő keresi meg gyermeknevelési, életvezetési problémák miatt. Már egy ideje tart családterápiát, párterápiát, konzultációt kisebb-nagyobb elakadások e­setén, de abban hisz, hogy a megelőzés sokkal fontosabb lenne. Így jött az önismereti csoport indítása, mint újévi fogadalom.

Saját maga is rendszeresen vesz részt önismereti csoportmunkában, úgy érzi, mindenkinek ki kell próbálnia ezt a mű­fajt. Gyermekkorunkban kialakult viselkedési szokásaink, sémáink nehezen változnak. A csoport jó terep arra, hogy alaposabban megértsük, mit miért csinálunk, ki miért reagál ránk úgy, ahogy. Az évkezdés sarkalatos pont az ember életében, jó lehetőség a változtatásra, új lehetőségek kipróbálására. Régen a népszokások szabályozták az évet, ez egyre kevésbé hat ránk, elfelejtjük sokszor, mi a fontosabb, mire kellene koncentrálnunk. Szeretnénk, ha biztonságos, támogató környezetben közösen gondolkodnának célokról, ha mindenki megtalálná a saját erőforrásait, vagy azt, kik segíthetik az úton.

Értékelik az elmúlt évet, elemezik a jelent, hogy pontosan meg lehessen fogalmazni: kivé és mivé szeretnénk válni? Fontos tudni, hogyan reagálunk a kihívásokra, hogyan tűrjük a kudarcot.

Fontos dolgozni azon is, hogy tudjuk, az újévi fogadalmaink vágyak csupán vagy konkrét célok. A vágy és a cél között az a különbség, hogy a vágy csak a képzeletben él. A cél olyasmi, amiért tenni is kell valamit. A belső munka során beszélgetésen kívül mesélnek, rajzolnak és használnak önismereti kártyákat is.

Így meghatározzák majd, hogy a célok eléréséhez milyen lépések kellenek, azokat mennyi idő alatt tudjuk végrehajtani. A résztvevők akár kész tervekkel is távozhatnak majd a foglalkozásról, így pedig sokkal kisebb a kudarc esélye.