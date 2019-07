Helyben tennének a klímaváltozás ellen: javaslatok a közgyűlésnek

Németh Ákos, az LMP országos elnökségének tagja és Horváth Zoltán, az LMP Vas megyei elnökségi tagja tartott sajtótájékoztatót szerdán.

Elmondták, mindenkinek be kell látnia, hogy „klímahelyzet” van. Szerintük a városok önállóan is sokat tehetnek a javulásért. Ezért két javaslatot is a közgyűlés elé terjesztenek. Az egyik, hogy a bizottsági üléseken és a közgyűlésen ne cukros palackozott üdítők, hanem csapvíz kerüljön az asztalokra.

Véleményük szerint ez nemcsak egészségesebb, de nem is termel szemetet. Ráadásul így nem a multik pénztárcájába vándorol a pénz, az így felszabadult összeget hasznosabb dolgokra költenék. Hozzátették: ez egy szimbolikus lépés is lenne, mivel a legtöbb munkahelyen amúgy sem jár a dolgozóknak ingyen üdítő.

A másik javaslat: Szombathely csatlakozzon a Klímabarát Települések Szövetségéhez. Ebből az összefogásból forrásokat is lehet lehívni környezetvédő projektekre, de a tagok segítséget kaphatnak szakértőktől, hogy mivel lehet zöldebbé tenni a várost. A lakosok számára rendszeresen szerveznek szemléletformáló akciókat, így a helybéliek is megismerkedhetnek az éghajlatváltozás előre látható hatásaival, és azzal is, hogyan lehetnek környezettudatosabbak.