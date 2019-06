Hét utca újul meg Szombathelyen, köztük a Vépi út egy szakasza

Helyszíni bejárást tartott kedden dr. Puskás Tivadar polgármester, Illés Károly alpolgármester és Koroknai Róbert, a kivitelező cég képviselője a Vépi út felújítási munkaterületén.

A polgármester elmondta, hogy a Vépi úton zajló beruházás része annak a nagyobb projektnek, melynek során 915 millió forint uniós támogatással hét szombathelyi utca újulhat meg. Elsősorban olyan útszakaszok, amelyek az egyes ipari területek megközelítését gyorsítják meg.

A Vépi úton is hatalmas a kamionforgalom, ez a tegnapi bejárás során is érezhető volt. Itt 188 millió forintos nettó költséggel több mint másfél kilométer hosszban megújul az útburkolat, a szegélyek, a padka és a csapadékvíz-elvezetés. A körforgalom és a Vásártér utcai kereszteződés között teljes szerkezetcsere történik, és kerékpárút is épül. A teljes hosszon, a Zanati útig kiépülő járda, illetve kerékpárút egy további projekt része lesz.

A több ütemben zajló felújítás forgalomtechnikai változásokkal nem jár. A kivitelezők előre egyeztettek a Vépi úton lévő cégekkel, mivel az építkezés során lesznek napok, amikor nem tudnak majd behajtani a telephelyükre, és átmenetileg módosul a buszközlekedés is az érintett területen. A befejezési határidő december 31., de a kivitelező azt ígéri, hogy már szeptemberben birtokba lehet venni a megújult Vépi utat.