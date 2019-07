Júliusi csemegék otthonról – Főtt ételhez felséges és egyszerű elkészíteni a kovászos uborkát

Vannak ételek és italok, amelyeket igazán jól csak házilag lehet előállítani. Ezek közül most a kovászos uborkának és a málnaszörpnek az elkészítési módját közöljük, természetesen tudva, hogy ahány család, annyi jól bevált egyéni recept létezhet.

Főtt étellel és zsíros kenyérrel egyaránt fenséges és pofonegyszerű elkészíteni – mi az? Hát persze, hogy a kovászos uborka. De vigyázat: ha valamelyik lépést elrontjuk, dobhatjuk ki az egészet. A kovászos uborka különlegességéhez biztosan hozzájárul, hogy igazán jól csak otthon lehet elkészíteni, a háziasszony figyelő tekintete mellett. A kistányérral letakart kövér uborkásüveg sokak számára jelenti a meghitt családi fészek, a szülői ház melegét. Lássuk, hogyan készíti el és tárolja úgy Séfelné Horváth Ilona, hogy még egy hét után is élvezhető legyen. Ha tanácsa szerint járunk el, akkor hét-nyolc centiméteres uborkákat veszünk alapul. Sokan persze éppen a túlnőtt, másra már nem alkalmas terméseket akarják így hasznosítani, ebben az esetben az uborkákat hosszában be kell vagdosni, vagy akár el is felezhetjük.

Az uborkákat megmossuk, a két végüket levágjuk, fogpiszkálóval több helyen megszurkáljuk. Uborkás­üvegbe rakosgatjuk, közé dugdosunk háromliterenként négy-öt fokhagymagerezdet, egy szál tormagyökeret, kaporleveleket. Vizet forralunk, amit annyira sózunk meg, hogy egy átlagos ételnél sósabb legyen. Az üveg felső részébe az uborka tetejére egy nagyobb szelet kenyeret rakunk. Fontos, hogy hagyományos fehér vagy félbarna kenyér legyen és minél több legyen rajta a héj. Végül felöntjük a felforralt vízzel, úgy, hogy a kenyeret is jól ellepje. Ha felúszik, leszoríthatjuk fapálcikával. Kistányérral vagy hálóval lefedjük és kitesszük a teraszra, erkélyre. Nem fontos, hogy reggeltől estig süsse a nap. Körülbelül két nap alatt az uborka elveszíti élénkzöld színét, megerjed. Ekkor kiszedjük belőle a kenyeret, a levét leszűrjük. A kenyérbéltől megtisztított uborkákat és zöldségeket kisebb, tiszta üvegekbe rakjuk és felöntjük a leszűrt kovászos lével. Hűtőben akár egy-két hétig is eláll.

Ha a málnatermésünkben sok a puha, összenyomódott szem, jól hasznosíthatjuk málnaszörphöz. A megmosott gyümölcsöt egy nagy dunsztosüvegbe rakjuk, kézzel összetörjük, majd hálóval lefedve két napig hagyjuk állni a teraszon. Amikor a gyümölcshús teljesen feljött a tetejére, gézen átszűrjük, hogy a magok ne kerüljenek a szörpbe. A leszűrt levet egy fazékba tesszük, egy liter léhez körülbelül hatvan deka cukrot adva – ki milyen édesen szereti. Beleteszünk egy késhegynyi citromsavat vagy borkősavat, hogy a színét megőrizze. Kevergetés mellett felforraljuk, elfőzzük a habját.

Még forrón szalicillal kiöblített üvegekbe merjük, az üvegeket párnákkal, takarókkal körülbugyoláljuk, és a szörpöket a száraz dunsztban hagyjuk kihűlni.