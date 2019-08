Kazah–kirgiz körúton járt a Szijártó Zsófi

Ahol még jurtában laknak, kumiszt isznak és lóháton közlekednek az emberek címmel Szijártó Zsófi mesélt kirgizisztáni, kazahsztáni kalandjairól a művelődési házban.

Oroszországban, Azerbajdzsánban, Ausztriában is élt, tanult, dolgozott az orosztanár végzettségű blogger, Szijártó Zsófi. Vetített képes előadását úgy kezdte: a legjobb dolog, ami történhet vele, az utazás. Élményszerűen adta át a tapasztalatait a közönségnek. Utazásra is invitált, és annak is hangot adott: szeretné lebontani a sztereotípiákat ezekkel az országokkal kapcsolatban, amelyekbe egyre többen látogatnak. Kazahsztánban és Kirgizisztánban összesen tíz napot töltött nyár elején Keil Rita világutazóval.

A közép-ázsiai Kazahsztán a világ kilencedik legnagyobb országa, attól délre található a gyönyörű hegyvidékei miatt „kis Svájcnak” nevezett Kirgizisztán.

A lányok lélegzetelállító természeti csodákat, modern, szinte már futurisztikus városokat és ősi falvakat is útba ejtettek, utaztak marsrutkával (iránytaxi), repülővel, busszal, és bizony előfordult, hogy eltévedtek. Éjszakáztak jurtaszálláson, kóstoltak új ízeket, megismerték a tavak, hegyek keletkezésének legendáit. A modern kor egyre jobban kiszorítja a nomád életmódot, ám masszívan élnek ugyanúgy a hagyományok is, ami Zsófi szerint varázslatos.