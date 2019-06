Körmenden lett bajnok a Falco KC kosárcsapata (galériánkat frissítjük)

A harmadik mérkőzéssel, az Egis Körmend–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely összecsapással folytatódott az NB I-es kosárlabda-bajnokság döntője. A találkozót a sárga-fekete alakulat nyerte, így begyűjtötte története második bajnoki címét.

Az egyik fél három megnyert meccséig tartó párharcában a sárga-fekete alakulat 2-0-s előnyre tett szert, miután Körmenden (77-70) és Szombathelyen (87-77) is diadalmaskodott. A házigazda piros-fekete gárda így az életben maradásért küzdött, míg a vendég azzal a szándékkal lépett pályára, hogy lezárja a döntőt. Telt ház, remek hangulat fogadta a csapatokat.

Jó tempóban, váltott kosarakkal kezdődött a vasi klasszikus. A jól védekező, több labdát szerző, pontosabban dobó Falco kezdett jobban, így a hazai kispad már a 3. percben kénytelen volt időt kérni (4-10). Két triplával jött vissza az időkérésből a Körmend. A Falco igyekezett erős tempót diktálni, a Körmend a távoli dobásokra épített. Lüktetett a meccs, potyogtak a kosarak, nagy volt a küzdelem. Többször is egált mutatott az eredményjelző (6. perc: 17-17). Az első etapot végül két ponttal megnyerte a szombathelyi alakulat.

A második negyed elején azonban Hammonds triplájával átvette a vezetést a Körmend (11. perc: 33-32) – egy pillanatra. Belelendült a zónavédekezéssel operáló házigazda, több eladott labdába is belehajszolta a Falcót, jól lepattanózott. Price triplájával pedig ismét magához ragadta az előnyt (18. perc: 44-42). Időt kért Gasper Okorn. De maradt az irányítás a kiválóan védekező, remekül dobó hazaiaknál. Végül öt ponttal megnyerte az első félidőt a roppant motivált Körmend (20. perc: 50-45). A hazaiaknál a három légiós, Thames, Hammonds és Bradford húzta a szekeret, míg a másik oldalon Perl és Váradi vitte a prímet.

Fordulás után 5-0-val nyitott a Falco, rögtön egyenlített, ám Ferencz triplája véget vetett a vendégek rohanásának. Fej fej mellett haladtak a csapatok, a Körmend foggal-körömmel őrizte az előnyét (24. perc: 56-54). A Falco azonban ott loholt ellenfele nyomában – és Govens triplájával fordított (28. perc: 62-63). Kőkemény párharcokat vívtak a játékosok, mindkét oldalon gyűltek a személyi hibák. Egyetlen pontos hazai előnnyel fordultak a záró játékrészre a csapatok (64-63). Nem változott a játék képe, felváltva került a gyűrűbe a labda, felváltva vezettek a csapatok. Bradford extrát játszott hazai oldalon, nem tudott hibázni.

Aztán a Falco kezdett meglépni, Govens és Balmazovic is elkapta a fonalat (34. perc: 71-77). Időt kellett kérnie Matthias Zollnernek. Nem adta fel a Körmend, de úgy tűnt, hogy erővel jobban bírja a feszített tempót a szombathelyi gárda (37. perc: 76-85). De jól dobta a hármasokat a házigazda, így meccsben tartotta magát. Az utolsó perc 85-91-es állásról kezdődött. Amit a Falco rutinosan lepörgetett. És végül megnyerte a döntő harmadik meccsét is – és megnyerte története második aranyérmét. És akárcsak 2008-ban, ezúttal is a megyei rivális Körmend otthonában vághatta le a hálót.

Az egyik fél három megnyert meccséig tartó döntő végeredménye: 3-0 a Falco javára. A paly-offban a Falco a Kecskemétet, a Szolnokot és a Körmendet is kisöpörte.

Jegyzőkönyv

Egis Körmend–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 84-91 (28-30, 22-15, 14-18, 20-28) Szombathely, 2000 néző, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, döntő, harmadik találkozó, vezette: Cziffra Cs., Papp P., Goda L.

Körmend: Thames 17, Bradford 26/15, Price 13/9, Csorvási 6, Hammonds 17/9. Csere: Ferencz 3/3, Lajsz 2, Németh Á. –. Edző: Matthias Zollner.

Falco: Curry 9/6, Perl 16/6, Váradi 12/6, Bruinsma 15, Reddic 14. Csere: Govens 13/6, Balmazovic 8/6, Tóth N. 4. Edző: Gasper Okorn.

Az eredmény alakulása.

2. perc: 4-10. 6. perc: 17-17. 11. perc:

33-32. 17. perc: 38-42. 20. perc: 50-45. 22. perc: 50-50. 25. perc:

56-56. 28. perc: 62-61. 34. perc: 71-77. 37. perc: 76-85. 39. perc:

85-91.

Mérkőzés utáni mondatok

Gasper Okorn, a Falco edzője: – Óriási boldogságot, felszabadultságot érzek! Nagyon megdolgoztunk ezért a sikerért, ez a csapat, ez a szurkolótábor megérdemli a bajnoki címet! Rengeteget dolgoztunk a szezon folyamán, lépésről lépésre haladtunk, és egyetlen pillanatra sem mondtunk le az álmainkról.

Váradi Benedek, a Falco csapatkapitánya: – Nagyon boldog vagyok, elértük a célunkat amiért hosszú idő óta küzdöttünk! Zsinórban két elvesztett bajnoki döntő van mögöttünk, és idén elbuktunk a Magyar Kupa fináléjában is. De nem törtünk meg, nem adtuk fel, igyekeztünk tanulni az elkövetett hibákból – mert véletlenül nem lehet kikapni. És most nem hibáztunk! Köszönöm a szurkolóknak, hogy a nehéz időben is kiálltak mellettük, ők is nagyon megérdemelték ezt a diadalt.

Perl Zoltán, a Falco válogatott játékosa: – Kicsi korunk óta erről álmodoztunk, ezért dolgoztunk – még most is nehezen hiszem el, hogy sikerült! Furcsa, mozgalmas szezon van mögöttem, voltam mély hullámvölgyben is, de a lényeg az, hogy a Falcóval a csúcsra értünk, hogy valóra váltottuk az álmainkat, hogy bajnokságot nyertünk! Nagyon boldog vagyok, és remélem, hogy a fantasztikus szurkolótáborunkat is boldoggá tettük!

Matthias Zollner, a Körmend edzője: – Nagyszerű mérkőzést játszottunk, nagyszerű hangulatban – ez az atmoszféra Európában bárhol megállta volna a helyét. Jó csapatom van, és a szezon nagy részében jól is játszottunk, sajnálom, hogy a vége nem sikerült. Fájó most látni, hogy a szombathelyiek ünnepelnek, két, három hétig biztosan rágódunk majd a történteken, de aztán menni kell tovább. Több olyan játékosom is volt, aki kevesebb rutinnal volt felvértezve – ami döntő egy ilyen párharc során. Nagyon köszönöm a szurkolók támogatását, ők az egész évben fantasztikusak voltak.