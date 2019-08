Kővel és halasi csipkével kísért a rétesünnep Vasváron

A klasszikus ízek mellett még gesztenyés rétest kóstolhattak az idei vasvári rétesnap résztvevői. A szervezők rengeteg játékról és néznivalókról is gondoskodtak, például elegáns hungarikumot láttak vendégül.

Rigófészek, négyhattyús, nagy tulipános, kerek ibolyás – néhány a 117 éves halasi csipke motívumai közül, amelyek nyomatait kiállítottak a rétesnapon a vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központban. Audrey Hepburnt idézte a megnyitón V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője: a színésznő szerint az elegancia az egyetlen szépség, mely soha nem fakul. V. Németh Zsolt szerint mintha a halasi csipkére gondolt volna. Gazdag, kiemelkedő hagyománynak nevezte, amely 2010-ben lett a magyar szellemi kulturális örökség része, 2014 óta hungarikum.

A hungarikum szót gyakran a különleges szinonimájaként használjuk, de a törvényben foglalt értelmezése szerint a hungarikum az értékek módszeres eljárással kiválasztott rendszere. A magyarság olyan csúcsteljesítménye, amit visszaigazol a nagyvilág – márpedig a halasi csipke ilyen, erről is beszélt a rétesnapon nyitott, a halasi csipkét bemutató kiállításon V. Németh Zsolt. A több mint százéves érték reneszánsza, megújítása kapcsán a viseleti kultúrában való, alázattal használt felélesztését hangsúlyozta. És a csipkecsodák csak az egyik díszei voltak a rétesnapnak: kőképek is sorakoztak a galérián. Papp Tímea munkái a kő lelkét mutatják, enteriőrök, arcok és tájak formálódnak a kövekből, kavicsokból a képein, már visszatérő kiállítója a vasvári rétesnapnak.

Sok visszatérő volt az ízes kínálatban is, mások mellett a korábban vasvári réteskirálynak választott letenyei Barta Balázs. Az egyébként hentes réteskirály azt mondta, hiába az országra szóló elismerések, nem unalmas a rétessütés.

– Az ember, ha díjakat nyer, az is élmény, de ha idősebbek jönnek és azt mondják, fiatalember, hajdanán én is így csináltam, az a legnagyobb elismerés – fogalmazott Barta Balázs. S nem csak az idősek csodálkoztak rá a hagyományos technikájára, fiatalokat is „beállított” rétest tekerni, talán ők lesznek a következő vasvári rétesnapok ízfelelősei.

A letenyei réteskínálatban klasszikus és újszerű ízek is voltak idén is. – Az újdonságokra nehezen lehet rávenni az embereket, például kértem a lányokat, hogy a gesztenyésből tegyenek ki kóstolót, aztán egy hölgy megkóstolta, négyet vitt belőle – mondta az elsőre tényleg extrémnek tűnő rétesízről.

– A tejszínes pudingot megfőzzük, azzal keverjük a gesztenyepürét, úgy kerül a rétesbe, plusz a meggy – mutatta a készítésről. Nem bánta meg, aki megkóstolta, és vitt belőle haza is az idei vasvári családi rétesnapról.