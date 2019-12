Leégett ház, halálos vonatbaleset és önkormányzati választások – Ez történt októberben

Összegyűjtöttük azokat a cikkeket, amelyek a legnépszerűbbek voltak olvasóink körében, októberben. Lássuk!

Ezt ne hagyja ki! Virsli nélkül nincsen szilveszter! Itt megtalálja a legjobb virslis recepteket!

Ahogy a tavalyi évben, úgy idén is egy kis múltidézésre invitáljuk olvasóinkat. Összegyűjtöttük portálunk legolvasottabb írásait, aminek a segítségével felidézhetik, hogy milyen is volt a 2019-es esztendő. Vegye fel a múltbalátó szemüveget, és tartson velünk.

Sorozatunk elérkezett októberhez. Az év tizedik hónapjában is történtek balesetek Vas megyében, ezek természetesen érdekelték is olvasóinkat. Természetesen nemcsak a balesetek voltak népszerűek októberben. Mutatjuk a legolvasottabb cikkeket:

Helyi közélet

2019. október 13-án választott Vas megye, tudósításunkat pedig folyamatosan frissítettük napközben az aktuális hírekkel.

Leégett egy család háza Alsóságon, ezután pedig halálos fenyegetést is kaptak. Amikor cikkünk készült, a tűz oka ismeretlen volt, de azt beszélték, hogy szándékos gyújtogatásról is szó lehetett. Furcsaság a történetben, hogy két család is azt állította, hogy övék az ingatlan.

Kardos Lívia és férje, Egri Zsolt nem tartózkodott otthon amikor a tűz keletkezett, éppen beteglátogatóban voltak Zalaegerszegen. A vasárnapi ebéd után szerettek volna hazaindulni, de korábban kellett jönniük, ugyanis kaptak egy telefonhívást, hogy ég a házuk.

Mint megtudtuk, sokan a szerencsétlenül járt család mellé álltak, ki ruhákat adott, ki élelmiszert, ki tanszert, az önkormányzat pedig gyorssegélyt utalt a családnak.

Helyi kék hírek

Szombathely határában ütközött két autó október közepén.

Az angol rendszámos autóban a megengedett öt helyett hatan utaztak volna Angliából Bulgáriába. Az utat egyhuzamban szerették volna megtenni a sofőrök cserélgetésével.

Ausztriában sofőrt váltottak, aki Magyarországon, Szombathely határában elaludt a volán mögött, és áttért a szembejövő sávba. A szembejövő sávban érkezett egy másik autó, amelynek a sofőrje balra kormányozta az autót, hogy elkerülje az ütközést. Az angol rendszámos autó vezetője közben felébredt, és visszarántotta a kormányt, így ütközött a másik személyautóval.

A magyar rendszámú kocsi az út menti mély töltés alján állt meg, ebben anya és kisgyereke utazott, mindketten beszorultak a járműbe, később a szombathelyi tűzoltók szabadították ki őket, mindketten súlyosan sérültek. A másfél éves kisfiút életveszélyes állapotban vitték kórházba.

Halálos vonatbaleset történt Körmendnél, szintén október közepén.

Egy kisteherautó és egy személyvonat ütközött Körmend közelében, a Vasaljai útnál. A kisteherautó a tilos jelzés ellenére ráhajtott a sínekre, az érkező vonat pedig maga alá gyűrte a járművet. A kisteherautó vezetője a helyszínen életét vesztette.

További cikkek: