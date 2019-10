Helyére került az egészségügyi alapellátó alapköve

Időkapszula került a leendő épületalapba, letették hétfőn az egészségügyi alapellátó alapkövét. Tizennégy hónapja van a kivitelezőnek.

Néhány nap alatt elbontották az eddig az egykori városi strand területén állt épületet, kitisztították a területet, most pedig már a cölöpökkel kirajzolódik a leendő épület alapja – ez látszik most a Markusovszky utcában a kórházzal szemben a kerítés mögött, bár az utcafrontról takarásban van az építési terület. Az időjárás is kedvezett a bontásnak, a kivitelező megköszönte a környéken lakók és az erre járók türelmét, hiszen porral, zajjal járt a munka. A további munkafolyamatok miatt is türelmet kért, és erről beszélt dr. Kecskés László képviselő is: „Tizennégy hónap türelmet kérünk.” Az ütemezés szerint idén megtarthatják az épület bokrétaünnepét, vagyis elérheti a legmagasabb pontját az építkezés. Tegnap elhelyezték az alapkövet, időkapszulával.

Az egészségügyi alapellátóban 15 rendelő kap majd helyet – emlékeztetett dr. ‎Puskás Tivadar polgármester. Négy felnőtt háziorvosi rendelő, hat fogászat, négy gyerekfogászat működik majd itt, valamint a Wesselényi utcából ide költözik a fogászati ügyelet. Ahogy a Szombathelyi Képtár és az Iseum körül a kulturális negyed, valamint sport- és rekreációs negyed alakul Szombathelyen, úgy lesz a Markusovszky utcában egy egészségügyi ellátó centrum – mondta a polgármester. A készülő 75 új parkolót is hangsúlyozta, az autók várakozóhelyei a kórház parkolási gondjait is enyhítik majd. Biztos a magas színvonalú orvosi ellátásban a 21. századi igények között – így összegzett dr. Puskás Tivadar.

Az egészségügyi alapellátó pályázati forrásból, több mint 686 millió forintból épül, a tizennégy hónapos kivitelezési határidővel számolva már jövőre elkészülhet az új épület, és megkezdődhet abban a rendelés.