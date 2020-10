Még szebb, élhetőbb lesz Chernelházadamonya

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a település még szebb és élhetőbb legyen – mondta Horváth Károly, Chernelházadamonya polgármestere azon a fejlesztési bejáráson, amelyen részt vett Ágh Péter országgyűlési képviselő is.

A kormány Magyar falu programjának köszönhetően egy új falubusszal gyarapodott a település. – A régi, nyolcéves buszunkat térítésmentesen felajánlottuk egy határon túli magyar településnek, Óteleknek – mondta a polgármester.

Szintén pályázati forrásból fejlesztették Chernelházadamonya biztonsági eszközrendszerét, a faluba beérkező útnál egy három kamerából álló térfigyelő rendszert alakítottak ki. Az illegális hulladéklerakás ellen a település határán kívül már helyeztek el ilyen figyelőeszközöket – aminek meg is van az eredménye.

A településen saját erős beruházások is szép számmal zajlanak. Nemrég adták át a régi posta épületében megvalósult fejlesztéseket: baba-mama-helyiség, ifjúsági klubszoba és edzőterem is várja a helyieket. A képviselő-testület arról is döntött, hogy kidolgoznak egy programot, amely a fiatal családosok letelepedését segíti: – Azokat a fiatal családokat szeretnénk segíteni, akiknek még nincs saját ingatlan a nevükön, legfeljebb 50 km-es körzetben dolgoznak és tudják igazolni a munkaviszonyukat. Ők az önkormányzattól akár félmillió forintos támogatást is kaphatnak, ráadásul mivel a településünk jogosult a falusi csokra, az otthont teremteni vágyók kedvező feltételekkel juthatnak nálunk ingatlanhoz – mondta el a település első embere, aki köszönetet mondott Ágh Péter országgyűlési képviselőnek, amiért szívén viseli a település sorsát.