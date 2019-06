Mit együnk a várandósság alatt?

Figyeljünk a szervezetünk jelzéseire is a magzat növekedése során, annak megfelelően alakítsuk az étrendünket, javasolta a dietetikus a Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda legutóbbi klubfoglalkozásán.

A tudomány már igazolta, hogy a baba fejlődése és későbbi egészségi állapota befolyásolható a kismama megfelelő táplálkozásával. Ez volt a workshop kiindulópontja, amelyen általános táplálkozási javaslatokat adott a várandósság időszakára Répási Eszter dietetikus.

A nők életének a várandósság az egyik olyan időszaka, amikor nagyon szeretnének mindent jól csinálni, értve ezalatt az étkezést is. Mielőtt szélsőséges diétába kezdenénk, kérdezzünk meg egy szakembert.

Jó kiindulás lehet az orvos is, de a dietetikus tud megfelelő szakmai hátteret adni, mondta Répási Eszter. És foglalkozzunk a lelki egészséggel is: a lelki élet ugyanis hatással van a bélflórára, az immunrendszerre, az anyagok felszívódására. A bélflóra állapota pedig kulcsfontosságú az egész szervezet egyensúlya, az állapot optimalizálása és megtartása szempontjából. Érdemes végiggondolni a genetikai hátteret is. Ha például adott olyan halmozódó intolerancia, allergia vagy más probléma az apai, anyai ágon, ezeket információként tartsuk fejben.

Egyes táplálékok emésztésével kapcsolatban meghatározható, hogy mi mindent örökölt a gyermek, vagy mire kell figyelnie a kismamának. Ha valami kilendíti a kismama egészségi állapotát, akkor már módosulnak a felszívódási folyamatok. Elmarad a flóra pótlása, és a felszívódási folyamatok révén még jobban nőnek az intolerancia vagy allergiafaktorok tünetei. Ha ezeket ki sem vizsgálják, csak az internet segítségével működik az öndiagnózis, hajlamosak vagyunk a szélsőségekre.

Ha például valaki tejérzékeny, és kihagyja étrendjéből az összes tejterméket, végig kell gondolnia, hogyan pótolja az élőflórás termékeket, a kalciumot vagy az egyéb zsírsavakat. Itt is érvényes: mielőtt cselekszünk, beszéljünk szakemberrel.

A testúly-optimalizálás­ról is beszélt az előadó: ha elmarad, annak köze lehet a gyermek későbbi cukorbetegségéhez vagy testsúly-­problémáihoz. Érdemes a vitaminháztartásunkat is feltérképeztetni. Az első időszakban figyeljünk a folsavbevitelre. Ugyanígy vizsgáltassuk meg a testösszetételünket. Ha teljes körű labort csináltatunk, a felszínre jönnek a rizikótényezők, amelyekkel később foglalkoznunk kell. Hagyjuk el a káros szenvedélyeket, a megszokott több kávét, de napi egy azért belefér. Ne együnk két ember helyett, a testsúlyunk ugyanis elkezdhet korlátlanul növekedni. Nagyjából változatlan életmóddal a várandós nő energiaszükséglete átlagosan nem több, mint 15 százalékkal növekszik, a szervezet éhségérzettel jelzi, hogy mennyire van szüksége: napi 5-6 étkezés elegendő.

Az anya túlzott súlygyarapodása ráadásul gyerekbetegségek kialakulásával összefüggésben lehet. A témát jövő héten folytatjuk.BTK