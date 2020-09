Nem lehet síelés után szórakozni Ausztriában

A héten jelentette be Elisabeth Köstinger turisztikai és Rudolf Anschober egészségügyi miniszter, hogy a síelésre igent, az utána lévő szórakozásra viszont nemet mondtak az idei téli turizmus koncepciójában – írja a volksgruppen.orf.at.

Idén is lehetséges a téli turizmus, a feltételek viszont mások lesznek. A távolságot meg kell tartani, valamint a száj és az orr védelme is szükséges a felvonó területén és a vendéglátásban. Csak ültetett kiszolgálás lesz az úgynevezett „aprés-ski„ vagyis a síelés utáni szórakozás, pihenés során. Idén nem lehet szorosan egymás mellett állva enni és inni és táncolni. A szabadban, ülve élvezhetjük italunkat és ételünket. A zárt gondolák számára nincsenek maximális számok, csak a maszk követelménye érvényes. A volksgruppen.orf.at cikkéből az is kiderül, hogy a síiskolákban a csoport létszáma legfeljebb tíz fő lehet, és a csoportokat nem lehet összerakni.

Az idegenforgalmi és gasztronómiai alkalmazottak számára már lehetséges CoV-teszteket ki kell terjeszteni, hogy a szerepeljenek benne a síoktatók, az utaskísérők és az idegenvezetők is. Köstinger bízik abban, hogy a szabályokat végre lehet hajtani.

