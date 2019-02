Ott voltunk dr. Gyürki László pápai prelátus könyvének bemutatóján

A Szent Pál útjain jártam címet viseli dr. Gyürki László pápai prelátus, nyugalmazott plébános legújabb kötete, amelyet nemrég mutattak be a február 1-jétől Brenner János nevét viselő Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központjában.

Egy gombostűt sem lehetett volna leejteni a Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központjának előadótermében, annyian voltak kíváncsiak dr. Gyürki László Szent Pál útjain jártam című kötetének bemutatójára. Az eseményen Martos Levente Balázs, a központ igazgatója mutatta be a könyvet az érdeklődőknek. A nyugalmazott plébános legújabb munkája egyfajta összegzésnek tekinthető, nagyon hosszú út áll mögötte – emelte ki az intézményvezető, hozzátéve, hogy az út egyfelől egy szellemi kutatásnak az útja, másfelől egy fizikailag sokszor bejárt út emléke, amelyet az atya az 1970-es években kezdett meg és a mai napig visz, egyedül vagy csoportokat vezetve Szent Pál apostol útjának állomásait követve.

Martos Levente Balázs elmondta: a könyvet olvasva Pál apostol élettörténete is kibontakozik a Jeruzsálemtől Rómáig tartó, Gyürki atya által is végigjárt út során, amelynek megtételében a szent levelei és az Apostolok Cselekedetei voltak a plébános segítségére. Az atya kitérőket is tesz a könyvében, amelyben az ókori és a mai világ kulturális különbségeit szemlélteti, továbbá a keresztény kultúra értékeinek a mai világgal való megismertetésére is szolgál – emelte ki az igazgató. Gyürki László Pál apostol útjairól tartott előadásában elmondta, hogy 1973-ban járt először a Szentföldön, Szent Pál útjának pedig egy esztendővel később, 1974-ben, nagyhéten vágott neki először, Nápolyból indulva, érintve Isztambult, Troást, Szmirnát, Efezust, Athént és Korinthoszt.

Az atya kiemelte: az apostol körülbelül 15 ezer kilométert tett meg szárazföldön és tengeren, missziós munkáját pedig javarészt nagyvárosokban végezte. Beszélt arról a máltai útjáról is, amelyet egy könyv miatt tett meg: a szerzője azt állította, hogy a hajótörés, amelynek Szent Pál is részese volt, nem a szigetországnál, hanem Görögország nyugati részén, Kefalónia mellett történt. Az atya helyszíni kutatása során arra jutott, hogy a szerzőnek nem volt igaza ezen állítását illetően. Felelevenítette az apostol athéni, areioszpagoszi beszédét is, amely Szent Pál életének fénypontját jelentette. Tanításában a világ teremtőjeként mutatta be azt az „ismeretlen istent”, amely istenkép alapjaiban különbözött a görögök felfogásától.