Sikeres nyarat zártak Bükön

Értékelte az idei esztendő nyári turisztikai szezonját a város és a büki gyógyfürdő: a nagyjából a három nyári hónapra szűkült idény a hűvös, csapadékos idő ellenére sikeres volt mind a szállodák, mind a fürdő szempontjából.

Véget ért a nyári szezon, az elmúlt hónapokat értékelte számokkal, százalékokkal Né­meth Violetta, Bük Város Önkormányzata pénzügyi, tu­risztikai és városfejlesztési bizottságának elnöke, valamint Boros László Attila, a Bükfürdő Thermal & Spa vezérigazgatója.

Mindketten kiemelték, hogy változékony időjárás jel­lemezte az év legmelegebb három hónapját, egy jó júniusi indítást hűvös és csapadékos július követett, majd ismét igazi nyári idő zárta az idényt. Németh Violetta elmondta: Bükön általában májussal kezdődik a szezon, főleg akkor, amikor a pünkösdi időszak erre a hónapra esik. Idén azonban hideg és csapadékos idő jellemezte összességében a nyár előtti harminc napot, így abban az időszakban a látogatószám is az átlag alatt maradt.

– Júniusban a szobafoglaltság átlagban a tavalyi évhez mérten majdnem egy százalékkal emelkedett. Július első két hete a szokásosnál hűvösebb volt, így kevesebben érkeztek hozzánk, viszont látványosan megnőtt az idegenforgalmi kereslet a gyógy-bor napok idejére, és szinte minden szálláshely telt házas volt a rendezvény idején – emelte ki az elnök. Az augusztusi időszakban 85,31 százalékos foglaltsággal üzemeltek a szállodák. A látogatók arányát tekintve 49 százalék volt a magyarok, 28 a cseh és szlovák nyelvterületről érkezők aránya, 13 százalék a német, nyolc az osztrák, egy százalék az orosz, olasz vendégeké a bükfürdői szállodákban.

Németh Violetta kiemelte: a város idegenforgalmiadó-bevétele 100,5 millió forint volt a három nyári hónapban.

Boros László Attila is emelkedésről számolt be: árbevételük idén több mint 100 millió forinttal múlta felül a tavalyit. A fürdővendégeknél is nagy arányt képviseltek a magyarok mellett a cseh vendégek, a fürdő pedig országosan a második legnagyobb külföldi látogatóaránnyal büszkélkedhet.