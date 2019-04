Túl a félidőn a dozmati víztározó építése (Drónfelvétel is készült)

Rendkívüli kirándulásban lehetett részük azoknak, akik szerdán délután elfogadták az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság meghívását. Bepillanthattak az épülő víztározó kivitelezési munkáiba.

A sajtó munkatársaival együtt több mint hetvenen öltötték magukra a láthatósági mellényt és a védősisakot, hogy bemerészkedjenek a hatalmas lánctalpaktól szabdalt, friss földmunkáról árulkodó munkaterületre.

Az épülő völgyzáró gát mellett Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója köszöntötte a látogatókat. Elmondta: a beruházás túl van a félidőn, már látszanak a főbb részek, ezért most lehetőséget kínálnak a környéken élőknek, hogy közelről is megfigyelhessék az építkezésben megmutatkozó hatalmas méreteket, mennyiségeket. Nem utolsó sorban azt is szemléltetni szeretnék, hogy a térség árvízi biztonságát megteremtő beruházás során mennyi nehézséggel kell megküzdeniük a szabad ég alatt dolgozóknak.

Dr. Puskás Tivadar polgármester emlékeztetett rá: eleink már az 1965-ös nagy árvíz óta álmodtak erről, s most, a 2010-ben elkészült lukácsházi árvíztározóval együtt Szombathely végre teljesen biztonságos lesz árvízvédelmi szempontból.

Utalt rá, hogy a Dozmat mellett létrejövő víztározó nemcsak biztonsági szempontból, hanem látványosságként és vizes élőhelyként is jelentős lesz.

Dr. Hende Csaba országgyűlési alelnök a beruházásnak további, gazdasági előnyeit is kiemelte. Ha ugyanis nem kell többet az árvíztől tartani, megnövekszik a környékbeli településeken, Dozmaton, Sében, Toronyban az ingatlanok értéke. Szombathelyen is felszabadulnak a Perint part menti területei, lehetőséget adva közösségi, sport-, szabadidős terek kialakítására.

A továbbiakban Hercsel Róbert szakmérnök mutatta be röviden a készülő létesítményeket. A völgyzáró gátat, amely a víz felfogását szolgálja, a 7,2 hektár állandó felületű víztározót, amelyben biztosított lesz az állandó vízmozgás, és melynek felduzzasztott vizét a zsilipeken át az Aranypatak eredeti medrébe terelik majd vissza. Elmondta, hogy a létesítmény önműködő lesz, s a környező területeken folytatódhat a mezőgazdasági termelés.

A kivitelezői konzorcium részéről Szabó Attila számadatokkal is szolgált. A munkát a helyszínen ötfős mérnökcsapat irányítja, a saját és alvállalkozói körből naponta 30-40 ember dolgozik az építkezésen. A vízzáró gátba 46 ezer köbméter agyagot töltenek, a völgyet észak felől elzáró oldaltöltésbe pedig 8600 köbmétert. A leeresztő műtárgyhoz 350 köbméter vasbetont használtak fel. Az építkezés készültsége 60-65 százalékos. Április végén lezárják a patak régi medrét, a vízfolyást az új mederbe terelik, elkészítik a visszakötő árkot. A továbbiakban fontos feladat lesz az időjárástól való védelem kialakítása. A víztározót legkésőbb szeptemberben átadják rendeltetésének.

Az érdeklődők sétálhattak a töltés tetején, közelről megnézhették az uszadékfogó ráccsal ellátott robusztus völgy­záró gátat. Sokan tettek fel kérdéseket a szakembereknek. Horváth Ádám, Dozmat polgármestere elmondta: a közelben fekvő falu lakóit egyáltalán nem zavarja az építkezés. Az átgondoltan zajló munkálatok a települést nem érintik, az építési anyag szállítása erre a célra kialakított szervizúton történik.