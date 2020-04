Új fűnyírótraktort, fűrészt vásárolt az önkormányzat Vasasszonyfán

Közterület karbantartását szolgáló eszközök beszerzésére pályázott és nyert még tavaly Vasasszonyfa a Magyar Falu Programban.

1 millió 958 ezer forint támogatást nyert a település – gyűjtőkosaras fűnyírótraktort, motorfűrészt és egy vállra akasztható fűkaszát vásároltak az összegből, számolt be Katavics András polgármester. Tavasszal érkeztek meg az új gépek – fűnyírótraktora és motorfűrésze eddig nem volt a falunak, a régi fűkaszájuk helyett pedig már elkelt az erősebb darab. A gépek „egy kézben” lesznek: falugondnokuknak mindegyik eszközre van gépkezelői jogosultsága, tette hozzá. A héten használták már a fűnyírót, sok a mozgatni, aprítani való fájuk is, oda jól jön a fűrész. Négy pályázatban gondolkodnak az idén a Magyar Falu Programban: a Széchenyi utca útburkolat-felújítására, orvosieszköz-beszerzésre, a művelődési ház közösségi terének felújítására, és egy játszótér-

pályázatba is belevágnak, sorolta Katavics András.

Ágh Péter országgyűlési képviselő a támogatással kapcsolatban úgy fogalmazott: – Jó volt Vasasszonyfa polgármesterétől hallani, hogy milyen összetartó közösség él a faluban. Remélem, hogy a kormány támogatásával a Magyar Falu Programban nyert eszközök jól szolgálják majd a település lakóit.