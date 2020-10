Új uniformis a kőszegi zenekar 155. születésnapjára

Közösségi finanszírozókampányt indított Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara, hogy fennállásuk 155. évfordulójára elkészülhessen vadonatúj egyenruhájuk.

A zenéjüket kedvelőket szólították meg a fúvósok: közösségi kampányukhoz kérik a hallgatóság támogatását. Méltóképpen szeretnék megünnepelni fennállásuk 155. évfordulóját, amihez „nem is adhatna más elegánsabb díszletet, mint egy ropogós, új uniformis”. Az október 19-én indított kezdeményezésben 1450 eurónyi támogatást célzott meg a zenekar. A hatalmas összefogás jóval a teljesítési határidő előtt meghozta az eredményét: bár 21 nap állt rendelkezésre a gyűjtésre, kedden este már 101 százalékon állt a mutató.

Az adatlap szerint 78 támogató adta össze az összeget, amely, mint Németh Balázs elnöktől és Szilágyi Miklós karnagytól megtudtuk, az egyenruha tervezésére és a mintadarabok elkészítésére lesz elegendő. Hálásak minden eddigi adományért, és azt is említik: a kampány november 9-én ér véget, de van 15 nap „túlgyűjtési lehetőség”. A célösszegen felül befolyó pénz is jól jön, az 56 egyenruha elkészítése több millió forintba kerül. Aki még hozzájárulna ahhoz, hogy megjelenésében és színvilágában is modern, a mostaninál formabontóbb stílusú egyenruhájuk elkészülhessen, az keresse fel a stagehive.eu/hu/kampany/155 oldalt.

Bemutatkozójukban azt írják: fiatal és fiatalos tagjaik lelkesen szórakoztatják Kőszeg, a megye, Magyarország és számos más ország zeneszerető közönségét. Lelkesen próbálnak egész évben, hogy begyűjthessék üzemanyagukat: a sok csillogó tekintetet, gratulációt, vastapsot.