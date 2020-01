Újabb tragédia, osztrák-magyar élelmiszerteszt, elkószált konda – Ilyen volt a harmadik hét Vasban

Összefoglaltuk 2020 harmadik hetének néhány fontosabb történését:

A szomszédban a joghurt is más?

Laboratóriumi méréseknek és érzékszervi teszteknek vet alá 280 terméket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Megint azt elemzik, hogy a nyugat-európai élelmiszergyártók hátrányos helyzetbe hozzák-e a magyar fogyasztókat azzal, hogy eltérő vagy gyengébb minőségű élelmiszereket készítenek a magyar piacnak.

Vajon tényleg más mogyorókrémet, joghurtot és fűszereket kapunk? Furdalt minket a kíváncsiság, ezért rögtönzött tesztkonyhánkban kóstoltunk magyar és osztrák natúr joghurtot, kisgyerekeknek való gyümölcspépet, citromos sört, dobozos kukoricát, halrudacskát és nápolyit is. Húszperces autózással elérhető az első osztrák bolt, Rohoncig utaztunk egy szupermarketbe, aztán magyar megfelelőjébe, a városszéli élelmiszerboltba. Mindkét áruházban kapható azonos márkájú termékeket kerestünk. ITT részletesen beszámoltunk tapasztalatainkról.

Hét hónapos kisfiával az ölében vizsgázott az egyik hallgató Szombathelyen

Nagyon népszerű volt cikkünk, melyben arról számoltunk be, hogy hét hónapos kisfiával az ölében vizsgázott az egyik hallgató a szombathelyi egyetemen. Az is kiderült, hogy a kisfiú az őszi félévben is anyukájával tartott az órákra. Levente egyébként a vizsga alatt is jól viselkedett, és elvarázsolt mindenkit, aki megfordult körülötte.

Ki kerül Molnár Miklós helyére?

Miután tavaly októberben kiderült, hogy a baloldali városvezetés Molnár Miklóst ülteti a Vasivíz Zrt. vezérigazgatói székébe, elkezdődtek a találgatások: ki ülhet a politikus helyére a szombathelyi közgyűlésben. Ahogy az cikkünkből is kiderül, a képviselői hellyel összeférhetetlen a gazdasági társaság vezérigazgatói posztja, így Molnár Miklósnak kinevezését követően a közgyűlési tagságról 30 napon belül, vagyis január 30-áig le kell mondania.

A Pro Savaria kompezációs listája alapján Balassa Péter ülhetne a helyére, de a jobbikos politikust ma már komolyabb pártpolitikai ambíciók fűtik.

Szárnyra keltek olyan hírek is, hogy bár a kompenzációs lista utolsó helyén szerepelt, mégis Marton Zsolt korábbi alpolgármester kerülhet a közgyűlésbe. Úgy tűnik azonban, hogy Marton Zsolt egyelőre nem kíván a politika első vonalába visszatérni. Információink szerint tulajdonképpen eldőlt, hogy Koczka Tibor folytatja politikai tevékenységét.

Meghalt a Csepreg közelében rosszul lett autós

Az előző hetet sem úszta meg tragédia nélkül Vas megye, ami azt jelenti, hogy 2020-ban még nem volt olyan hét, hogy ne halt volna meg valaki balesetben a megyében. Reméljük ezen a héten már változik a tendencia. Kedd este egy Opel haladt Bük felől Csepreg irányába, amikor a sofőr vezetés közben rosszul lett. Az autó egy egyenes útszakaszon letért az útról, de a sofőr eszméletlen állapotban tovább nyomta a gázpedált, így mintegy 350 métert haladt az út menti szántóföldön. A balesetnek volt szemtanúja, aki gyorsan segítséget hívott, különben az autót nagyon nehezen lehetett volna észrevenni a sötétben.

Szerdán azt az információt kaptuk, hogy a helyszínen még sikerült stabilizálni az autós állapotát a mentőknek, akit később a kórházban már újra kellett éleszteni. Az éjszaka folyamán az ötvenes éveiben járó férfi állapota tovább súlyosbodott, az életét már nem tudták megmenteni.

Napok óta járkált egy disznókonda Gencsapátiban

Olvasónk számolt be az esetről, de nem csak lapunkhoz fordult, hanem többen jelezték az ügyet a helyi önkormányzati hivatalnál is. Dr. Görög István, Gencsapáti jegyzője helyszíni szemlét tartott és megállapította, hogy a jószágok nagy valószínűséggel egy közeli állattartó telepről jöttek ki.

Felszólították a tulajdonost, aki időközben már vissza is terelte az anyakocát és a süldőket, amelyek egyébként csak a telep közelében „csavarogtak”, messzire nem mentek el. Azt, hogy az állatok hogyan tudtak kiszökni az épületből, nem sikerült pontosan megállapítani, az is lehet, hogy valaki kinyitotta az ajtót.

Interjúk

Lapunk rendszeresen készít interjúkat, ez pedig az elmúlt héten sem volt másként. Két vasi kötődésű férfi életútjaikról meséltek nekünk, amik olvasóink tetszését is elnyerték.

Ma már elképzelhetetlen egy hazai ökölvívótorna M. Takács Péter – becenevén Deze – nélkül. Aki szpíkerként vívott ki magának komoly elismerést, nagy népszerűséget és lett a „boksz magyar hangja”. A vele készült beszélgetést ITT olvashatják el!

Varga Dávid nem álmodott kisebbet, minthogy részt vegyen a Fjällräven Polar öt napos sarkvidéki kutyaszánhúzó expedícióján. A vasi közgazdász végzettségű fiatalember a közép-európai régióban indult, és többek között olvasóink segítségével elérte célját, indulhatott a hihetetlen megmérettetésen. Újra felkerestük Varga Dávidot, aki elmesélte élete legnagyobb kalandját, és azt is, hogy a Polar mennyiben változtatta meg az életét. A vele készült interjút ITT tudják elolvasni!