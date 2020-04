Világmeditáció vasiakkal, szeretettel

Tömegmeditációt tartanak a felemelkedésért április 5-én 4.45-kor. A Facebook-on közzétett eseménynél sok ezren jelezték részvételüket.

A szeretet erejében hisz Viszket-Németh Zsuzsanna, ezért kapcsolódik a világmeditációhoz.

– Látható, érezhető volt, hogy a jelenlegi élet így már nem tud sokáig működni. A világ elindult a felhalmozás, a közöny, az érdektelenség felé. Az értéket nem a belső értékek, a természet szépségei adják, hanem a tárgyak (például új telefon, autó, ház). Elvesztek a személyes kapcsolatok, megnőtt a digitális „valóság” jelentősége. Eluralkodott a fásultság, közöny, szomorúság, gondterheltség. Ezzel a vírussal egy lehetőséget kapott az emberiség arra, hogy átrendezze az életét, az értékeit, a gondolkodását. Hogy újra tudjon befelé figyelni, hogy meglássa a szépet, hogy lássa valójában milyen szép is a világ – fogalmazott Zsuzsanna, aki a világmeditációtól azt várja, hogy minél többen megértsék, megérezzék a feltétel nélküli szeretet lényegét.

Mert akkor, amikor jól vagyunk, boldogok vagyunk, egészségesek vagyunk, egy magasabb rezgésszámon létezünk. Amikor nem vagyunk jól érzelmileg, szorongunk, félünk, szomorúak, haragosak, dühösek vagyunk, megbetegszünk, a rezgésszámunk alacsonyabb lesz. Ezen a rezgésszámon léteznek a vírusok és baktériumok is. Innentől ezeknek a mikroorganizmusoknak könnyebb megfelelő életteret találniuk maguknak, így betegítenek meg. A meditációval, a közös imával ezt a megértést, az ébredést kérjük, hogy általa nyíljon az emberek szívcsakrája, a feltétel nélküli szeretet tere, és tisztuljon a Föld.

Kálmán Gyöngyi két hete meditál minden reggel és este, csatlakozott Szilasi Márti Facebook csoportjához, amelyben ezer ember gyűlt össze, és együtt kapcsolódnak vasárnap a világmeditációba.

– Az összefogás jó érzés – mondja. – Ha ezrek és ezrek akarják ugyanazt a jót a Földnek, a magyarságnak, az nagy energiát, „emelést” jelent. A bolygóért, a magyar emberekért tesszük. Ennek a feltétel nélküli szeretetnek, ami így összeadódik, a sokszorosa jön vissza az egyénhez – bőrtől, nemtől, identitástól függetlenül. Mindenki jóllétéért tesszük. Rengeteg erőt ad. A lányom, Dóra 30 éves, Budapesten él, ő is meditál a csoporttal, így vele is összekapcsolódom minden nap.

Kocsis Krisztina a Pillangó-effektust idézi válaszként, hogy miért tartja fontosnak az együtt-meditálást. Ha igaz az, hogy „egy pillangó egyetlen szárnycsapása a Föld egyik oldalán tornádót idézhet elő a másikon”, akkor egyetlen ember szívbéli szándéka is számít.

– Amikor azonos célért együtt meditál sok ember, ez az energia meghatványozódik és felerősödik és rezgést gerjeszt a kvantum térbe, ami aztán (az energia intenzitásától és gyakoriságától függően) meg is jelenik a valóságunkban. Vagyis a gondolatainkkal is képesek vagyunk megteremteni a valóságot. Sokan nem tudják, de Dr. Elisabeth Helen Blackburn ausztrál-amerikai molekuláris biológus 2009-ben Carol W. Geiderrel és Jack W. Szostakkal megosztva azért nyerte el a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat, mert felfedezte a kromoszómák végeit védő telomereket megújító telomeráz enzimeket, és ezzel egyúttal azt is, hogy tapasztalataink és ahogyan reagálunk rájuk, megváltoztathatják a telomerjeinket. Más szavakkal: mi is befolyásolhatjuk életminőségünket, egészségi állapotunkat. A világmeditáció arról szól, hogy együtt képesek vagyunk felvirágoztatni a jövőnket, nem pedig versengeni és tovább szenvedtetni magunkat, hanem egy új, tudatos fejlődésben lenni.