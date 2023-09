Cikkünk frissül!

Meghalt egy spanyol segélyszervezet képviselője egy támadás során

Életét vesztette egy segélyszervezet spanyol társalapítója-igazgatója Ukrajnában egy támadás során Bahmut térségében – jelentette be José Manuel Albares külügyminiszter a G20-csoport Újdelhiben tartott találkozóján újságíróknak vasárnap.

A tárcavezető elmondása szerint a háború első spanyol halálos áldozatáról szóbeli megerősítést kaptak, a hivatalos tájékoztatást még várják az ukrán hatóságtól. A spanyol sajtó nyilvánosságra hozta, hogy az elhunyt a 32 éves Emma Igual, a Road to Relief nevű segélyszervezet társalapító igazgatója.

Instagram-oldalán a csoport korábban arról számolt be, hogy orosz támadás érte a járművet, amelyben a spanyol igazgató, egy német orvos, egy svéd és egy kanadai önkéntes utazott Szlavjanszkból Ivanivszkébe, hogy felmérje a városban rekedt civilek szükségleteit. A közlés szerint a támadásban a kanadai Anthony Ihnat is életét vesztette, és a két másik segélyszervezeti dolgozó is súlyosan megsebesült.

Sosem bocsátjuk meg Putyinnak az okozott fájdalmat

– fogalmazott Félix Bolanos miniszterelnökséget vezető miniszter egy madridi rendezvényen, hangsúlyozva, hogy Spanyolország elítéli a spanyol humanitárius munkás halálát Ukrajnában.

Ukrán támadások elhárításáról számolt be az orosz katonai szóvivő

Tizenkét ukrán szárazföldi támadás elhárításáról és három, a Fekete-tengeren közlekedő, partra szálló egységet szállító rohamcsónak megsemmisítéséről számolt be Igor Konasenkov altábornagy, az orosz külügyminisztérium szóvivője a vasárnapi hadijelentést ismertetve.

A tábornok szerint a különböző frontszakaszokon elszenvedett ukrán emberveszteség meghaladta a 610 főt.

A megsemmisített ukrán katonai célpontok és haditechnikai eszközök között említett meg négy vezetési és megfigyelőpontot, két hadianyagraktárt, egy harckocsit, egy svéd Arthur tüzérségi helymeghatározó radart, egy P-18-as lokátort és 42 drónt.

Az ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat által közreadott képen tűzoltók dolgoznak a romok között a Krivij Rihet ért újabb orosz rakétatámadást követően 2023. szeptember 8-án

Fotó: - / Forrás: MTI/AP/Ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat

Az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai és az Ukrajnával határos oroszországi régiók több településéről jelentettek vasárnap a helyi hatóságok ukrán tüzérségi vagy dróntámadást. Az orosz Központi Választási Bizottság szerint Zaporizzsja megyében egy pilóta nélküli repülőszerkezet megsemmisített egy szavazókörzetet. A támadásnak, amelynek helyszínét nem nevezték meg, a tájékoztatás szerint nem voltak sérültjei. A Krím körzetében nyolc ukrán drónt lőttek le.

Több mint kétmilliárd dolláros nem katonai segély ígért Dél-Korea Kijevnek

További - 2,3 milliárd dolláros - nem katonai segélyt jelentett be Ukrajnának Jun Szok Jol dél-koreai elnök vasárnap a G20 újdelhi csúcstalálkozóján.

Háromszázmillió dollárt 2024-ben folyósítanak humanitárius segélyként, a fennmaradó 2 milliárd dollárt 2025-től kapja meg Ukrajna hosszú lejáratú, alacsony kamatozású kölcsönök formájában a Dél-Korea és más országok közötti együttműködés ösztönzésére létrehozott Gazdaságfejlesztési Együttműködési Alap (EDCF) révén.

Dél-Korea részt vesz az Oroszország elleni pénzügyi szankciókban, és humanitárius segélyt nyújt Ukrajnának. Kijev kérése ellenére a kelet-ázsiai ország nem küld fegyvereket Ukrajnának.

Legutóbb májusban, a hét legfejlettebb ipari ország (G7) hirosimai csúcstalálkozóján tett ígéretet a dél-koreai elnök ukrán kollégájának, hogy olyan eszközöket küld, amelyekre Ukrajnának nagy szüksége van, köztük aknamentesítő berendezéseket és mentőautókat a hadsereg számára.

Sikeresnek nevezte a G20 csúcstalálkozót az orosz külügyminiszter

Sikeresnek nevezte vasárnap a G20 csúcstalálkozóját Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, miután a 19 legnagyobb gazdaság, valamint az Európai Unió és immár az Afrikai Unió alkotta országcsoport nem bírálta nyíltan Oroszországot az ukrajnai háború miatt.

A csúcstalálkozó kétségkívül sikeres volt

– mondta sajtótájékoztatóján Lavrov. Hozzátette:

sikerült elhárítanunk a Nyugat arra irányuló kísérleteit, hogy ukránosítsák a csúcstalálkozó napirendjét.

A szövegben egyáltalán nem említik Oroszországot

– mondta a miniszter a zárónyilatkozatra utalva.

Az indiai elnökségnek valóban sikerült a globális Délt képviselő résztvevőket egyesíteni

– jelentette ki Lavrov.