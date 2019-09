A Pannon régióra összpontosít a KRAFT-konferencia

Bejárhatók lesznek a KRAFT-programban megújított kőszegi épületek .

A Nyugat-Pannon régió kis- és középvárosairól, egyéni és közös sikereiről, a megújulás és útkeresés öröméről és kihívásairól szól az idei, sorban az 5. KRAFT-társadalmi innováció konferencia. A Jurisics-vár Lovagtermében szeptember 20-án, pénteken kezdődő találkozó délutáni Nyitott Kapuk rendezvénye a párbeszédet célozza, hogy még magasabb szintre lépjen az együttműködés a régióban.

– Léptékváltás – egy történelmi régió újrafogalmazza önmagát címmel a Pannon régióra, elsősorban a Veszprém – Zalaegerszeg–Nagykanizsa–Kőszeg–Szombathely ötszöget magába foglaló térségre összpontosít a szeptember 20–21. KRAFT-konferencia. Kifejezetten azzal foglalkozik majd, hogy az említett régió az összefogás – részben a településeké, részben az akadémiai, oktatási szféra, az önkormányzatok és a gazdasági szféra összefogása – révén milyen együttműködéseken, közös programokon, fejlesztéseken keresztül lehet a rendkívül gyorsan változó világban élhető. Lényeges ugyanis, hogy az egységes Európa keretein belül jól élhető közösséget alkossunk – fogalmazott a tanácskozással kapcsolatban dr. Lantos Zoltán, az iASK-KRAFT Társadalmi Innováció szakmai vezetője. A kétnapos eszmecseréről elmondta még: a Nyitott Kapuk konferenciája is lesz. – Új kezdeményezésről van szó: megnyitjuk a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete új és felújított intézményeinek kapuit, és nemcsak kitárjuk ezeket a nagyközönség számára, hanem programokat szervezünk, hiszen nemcsak az együttműködés és az összefogás fontos egy régió életében, hanem az értékeinek megmutatása, „művelése” is, értve ez alatt a lehető legszélesebb értelemben vett kultúrát. Arra is mutatunk jó példákat szeptember 20–21-én, hogy a zenén az irodalmon, az olvasáson, a történetmesélésen, az örökségápoláson keresztül hogyan tudjuk az értékeinket őrizni, összekötve a múltat a jelenen keresztül a jövővel. Mindenkit szeretettel várunk a Nyitott Kapuk programra, aki kíváncsi, hogyan tudunk magunknak élhető világot teremteni. Ízelítőül a programok közül: az Építészműhelyben a Jurisics-vár bejáratától a felújított és felújításra váró épületeket mutatják be az alkotó építészek. 17 órakor a Zwingerben kiállítás nyílik A jövő körvonalai kőszegi perspektívából címmel. „Emlékezve a jövőre” elnevezéssel Hangséta indul Hankiss Elemérrel, melynek házigazdái Bokányi Péter és Vecsei Márton iASK kutatók lesznek. Ezenkívül nyílt napra hív a Pannon Egyetem Kőszegi Kampusza a Szemző-házba. Miszlivetz Ferenc, az FTI-iASK főigazgatója kiemelte: a léptékváltás szó a konferencia címében arra utal, hogy a párbeszéd, a régióbeli települések együttműködésének gondolata már tíz éve megfogalmazódott, Kőszegen szökkent szárba, és sokáig a kőszegi keretek között működött. Mostanra Veszprém–Zalaegerszeg–Kőszeg vonatkozásában beszélhetünk róla. Létszámában, területében, résztvevői számát tekintve tehát már lényegesen nagyobb a mozgalom. Annak idején a Pannon Városok Szövetsége rögzítette, formalizálta az együttműködést, ami katalizátor arra nézve, hogy Veszprém, Vas és Zala megyében minden település elkötelezze magát az együttműködés új szellemisége mellett. A Kreatív Város – Fenntartható Vidék összetétel is erre utal: nem csak városokban, vagy néhány városban kell gondolkodni és cselekedni, hanem a teljes régió minden egyes lakójával együtt.

A program egy szálon fut majd, de több szekcióban: a nyitott Kapukkal együtt négy nagy témakört ölel fel a konferencia. Az első a Pannon Városok Szövetsége Együttműködés egy régió életképességéről. A második kiemelt téma: értékeink feltárása, ápolása. Ezt követi a Nyitott Kapuk rendezvény számtalan programmal. Szombaton délelőtt pedig azt tárgyalja a konferencia, hogy az ember-gép együttműködésben hol foglal helyet az ember, a mai világban mitől maradunk emberek és hogyan tudunk emberközpontúan élni. Az FTI- iASK ösztöndíjasai és generációkutatók folytatnak kerekasztal-beszélgetést egyebek mellett a digitális humanizmusról.

A Kreatív Város – Fenntartható Vidék projekt eddigi eredményeit bemutató Pannónia Hangjai című programsorozatban Janus Pannonius XV. századi verséből készült oratórium ősbemutatójára kerül sor Szombathelyen a Bartók teremben szeptember 22-én vasárnap 18 órakor. A THRENOS című mű első magyar költőnk latin nyelvű siratóénekének szövegére épül. A darabot a spanyol Alberto Roque Santana komponálta és a Savaria Szimfonikus Zenekar előadásában hallgathatjuk a pécsi Mecsek kórus közreműködésével. A kulturális programok sorát bővíti a Vukán Creative Arts verseny és koncert szeptember 21-én, szombaton délután a Kőszeg Chernel u. 14. sz. alatt található Európa Házban. A Kulturális Örökség Napok országos rendezvénysorozat részeként pedig a Sgraffitós ház és a Zwinger Öregtorony mellett két Vukán Györgyhöz kapcsolódó kőszegi épület is nyitott kapukkal várja az érdeklődőket a Kőszeg rejtett kincsei programban szeptember 21–22. között. (x)