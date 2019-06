16. Pannon Kupa inter-crosse torna

Jól sikerült, remek meccseket hozott a 17. Pannon Kupa nemzetközi inter-crosse torna.

Az elmúlt hétvégén a 17. Pannon Kupa nemzetközi inter-crosse tornának a Haladás Sportcsarnok adott otthont. A szombathelyi verseny az Európa-kupa szezonbeli utolsó, hetedik állomása volt. A vasi megyeszékhelyen három cseh (Warriors, Bandits, Ontario), egy osztrák (Vienna Ewoks) és három szombathelyi (Bad Boys, Young Boys, Overkill) csapat vívott körmérkőzést. A torna egyben a III. Bögi Piri Memorial Cup is volt, emlékezve a szombathelyiek fiatalon elhunyt kapusára. A szombathelyi csapatok közül az Overkill szerepelt a legjobban, az előkelő harmadik helyen zárta a kétnapos tornát.

– Jól sikerült a tornánk, minden résztvevőtől kivétel nélkül kedvező visszajelzéseket kaptunk, mind a gördülékeny a szervezéssel, mind a színvonallal, mind a mérkőzéseknek otthont adó Haladás Sportcsarnokkal elégedett volt mindenki – jelezte Szakály Ferenc fő szervező. – Érdekesség, hogy rajtam kívül két olyan idősebb cseh játékos is pályára lépett, aki már az első Pannon Kupán is szerepelt. Az Overkill bronzérme értékes helyezés, úgy vélem, hogy ezzel a sikerrel beférkőztünk a 16 csapatot felvonultató Európa-kupa legjobb tíz csapat közé, talán a nyolcadik helyre is odaértünk – ami azért nagy szó, mert anyagi problémák miatt mi nem tudunk részt venni a sorozat összes állomásán.

Végeredmény: 1. Bandits (Prága) 18 pont, 2. Ontario (Prága) 15, 3. Overkill (Szombathely/Szakály Ferenc, Szita Bence, Kereszty Sándor, Palásti Bence, Tanai Bertalan, Alpár Domonkos, Baranyai Dávid) 12, 4. Bad Boys (Szombathely) 8, 5. Vienna Ewoks (Bécs) 8, 6. Warriors (Prága) 3, 7. Young Boys (Szombathely) 0. Különdíjak, férfi gólkirály: Ondra Sochna (Bandits). Női gólkirály: Jana Hirnsalova (Ontario). Legjobb játékos: Ladislav Fidrmuc (Bandits). Legjobb magyar játékos: Szita Bence (Overkill). Legjobb kapus: Hende István (Young Boys).