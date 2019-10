A három szombathelyi csapat közül a SZoESE lányainak sikerült nyerniük

Megkezdődtek az NB II-es röplabdabajnokságok is. A nyitófordulóban a SZoESE női csapata nyert, a Haladás VSE/SI kikapott, akárcsak a SZoESE férfigárdája.

Szombathelyi Egyetemi SE–Közgáz SC junior 3:1 (16, -23, 15, 14). – Szombathely, 100 néző, NB II-es női röplabdamérkőzés, nyugati A csoport, vezette: Barabás, Farkas.

SZoESE: GULKAI, Kiss L., Börzsönyi, Nagy J., HALMOSI, Szalai. Csere: Bozzai, Lajos. Edző: Bodzer Attila.

A szezon első meccsét idegesen kezdték a szombathelyiek, de aztán oldódott a feszültség és sikerült is megnyerni az első szettet (25-16). Bár a második játszmában folyamatosan a hazaiak vezettek, a finisben fordítani tudott a Közgáz (23-25). A harmadik játékrészben megszerzett nagy előnyt viszont már sikerült megőrizni (25-15). Az utolsó felvonásban sem volt veszélyben a SZoESE győzelme, magabiztosan nyert a bajnoki nyitányon (25-14).

Haladás VSE/SI–Fésüs Röplabda Akadémia 0:3 (-19, -16, -15). – Szombathely, 50 néző, NB II-es női röplabdamérkőzés, nyugati B csoport, vezette: Farkas, Barabás.

Haladás/SI: Németh T., Marton, Németh B., Blázsovics, Szendrődi, Sajben. Csere: Dóka (liberó), Kiss D. (liberó) Fatér, Perintfalvi, Osbáth, Héjj, Németh B., Horváth B. Vezetőedző: dr. Mucsi Péter.

A székesfehérvári csapatban az NB I-es MÁV Előre fiataljai léptek pályára, minden játékosuk részese volt az egy nappal korábbi, a Gödöllő elleni győzelemmel záruló NB I-es bajnokinak is. A szombathelyiek lelkesen, de egy kicsit talán ellenfelüket túlságosan is tisztelve léptek pályára. Nagyobb önbizalommal még az első szett is szorosabb lehetett volna. A hazaiak sokat cseréltek, 14 fős keretük minden játékosa pályára léphetett.

ZTE RK–Szombathelyi Egyetemi SE 0:3 (21, 22, 23). – Zalaegerszeg, 20 néző, NB II-es férfi-röplabdamérkőzés, nyugati A csoport, vezette: Barabás Béla, Barabás Barnabás.

SZoESE: Táncsics, Konets­ny, Barbalics, ifj. Bodovics, Koller, Pék. Csere: KUDRON (liberó), Bodovics. Játékos-edző: Bodovics Árpád.

A szombathelyiek két meghatározó játékosukra – az Ausztriában dolgozó Marsai Richárdra és az egyesület lány-utánpótlásegyüttesénél edzősködő Széll Dánielre – nem számíthattak, az utób­bival együtt ténykedő Pék Marcell sincs igazán edzésben, a keret fiatalokkal egészült ki. A rutinos, több mint 30 év feletti átlagéletkorú ZTE ellen nagyon szoros meccset vívott a SZoESE, csupán hét ponttal ért el kevesebbet riválisánál. A mumusnak számító zalaiak elleni fájó idegenbeli vereség után sorozatban három hazai bajnokit vív majd Bodovics Árpád együttese.