A Szolnokot látja vendégül a Falco KC

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság elődöntőjének harmadik felvonásán a 2-0-s előnyben lévő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely pénteken 18 órakor a Szolnokot fogadja – és ha ismét nyer, le is zárja a párharcot.

A Falco eddig mindkét elődöntős meccsén meglehetősen magabiztosan múlta felül a címvédő, kupagyőztes Szolnokot: hazai pályán 78-65-re, majd idegenben 87-71-re diadalmaskodott – és nem is kellett agyonjátszatni a kulcs-

embereket. Ráadásul utóbbi találkozón kiállították a megpróbáltatásokat nehezen viselő Tóth Ádámot, így a szolnoki center kénytelen lesz kihagyni a pénteki mérkőzést. Egyébként a hírek szerint a létszámproblémákkal küszködő Olaj U18-as játékosokkal tölti fel a keretét. De a lényeg az, hogy a remek formában lévő Falco 2-0-ra vezet az egyik fél három megnyert meccséig tartó párharcban, és ha pénteken ismét győz, akkor le is zárja az elődöntőt, bejut a fináléba.

– Még mindig csak 2-0-ra vezetünk, még nincs vége a párharcnak, ha a döntőbe akarunk jutni, akkor még egyszer le kell győznünk a Szolnokot – fogalmazott higgadtan Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – De most egy óriási lehetőség kapujában állunk, ennek megfelelően mindent megteszünk azért, hogy pénteken véget vessünk az elődöntős csatározásnak. Sokszor az utolsó, magától értetődő, könnyűnek tűnő lépés a legnehezebb. Főleg, ha nem koncentrálsz kellően a feladatra, ha könnyelműen állsz hozzá a meccshez – erre nyomatékosan fel is hívtam a játékosaim figyelmét! Nagyon fontos lesz, hogy az első perctől kezdve élesek legyünk és teljes erőbedobással, koncentráltan játsszunk. Egy pillanatnyi esélyt nem szabad adni ellenfelünknek. Felkészültünk a mérkőzésre, mindenki egészséges, motivált, joggal lehetek bizakodó. A legutóbbi mérkőzést is kielemezgettük, néhány apróságon változtatni fogunk. Arra számítunk, hogy Szolnok kiegyensúlyozottan, nyugodtan lép pályára, hiszen nincs vesztenivalója. Ellenfelünk vélhetően klasszikus center nélkül játszik majd, ehhez kell igazítanunk a védekezésünket. A szurkolóinkat pedig arra kérem, hogy ismét töltsék meg a csarnokot, és segítsenek nekünk!