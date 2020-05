Arany Disneylandből – Ifj. Héra Imre nagymester gyermekkora óta sakkozik

A Haladás VSE-Infraplan NB I-es sakkcsapatának nagymestere, ifj. Héra Imre már hároméves kora óta sakkozik, jelenleg az olimpiai keret tagja.

Ifj. Héra Imre tízévesen, 1996ban játszotta első NB I-es meccsét, azóta számtalan rangos versenyen vett részt. 2007ben, 21 évesen nagymesteri címet szerzett, 2017 óta válogatott kerettag. A Haladásban az első három tábla valamelyikén játszik.

– Édesapám a Szombathelyi Vasas játékosa volt, velem is hamar megszerettette a sportágat. Közel négyéves koromban kipróbáltam, milyen sakkozni, hatévesen pedig már felnőtt tornán játszottam – mondta a jelenleg 2611 Élő-ponttal rendelkező ifj. Héra Imre. – Szerencsére korán jöttek a sikerek: 1994-ben a szegedi korosztályos világbajnokságon (U10) még nem egészen nyolcévesen az előkelő hatodik helyen zártam. Ezt követően 1996-ban a spanyolországi Menorcán a korosztályos vb-n ötödik lettem, majd 1998-ban divatba jöttek a rapid, azaz gyorsított időbeosztású sakkversenyek.

Miután idehaza megnyertem az U12-es országos bajnokságot, ősszel utazhattam a párizsi Disneylandben rendezett világbajnokságra, ahol sikerült U12-es világbajnoki címet szereznem. Az érmet egyik nagy kedvencem, Karpov adta át. Profi versenyzőként a 2007-es KO-világkupára való kijutás, a 2011-es hévízi magyar bajnokságon elért ezüstérem, illetve a 2014-es Mitropa Kupán a válogatottban nyert arany számomra a legszebb emlék. Büszke vagyok arra is, hogy az 1978-as argentínai olimpián aranyérmes magyar válogatott tagjaival (Portisch, Ribl, Sax, Adorján, Csom, Vadász) egy klubcsapatban szerepeltem. Nem ugyanabban az együttesben, de valamennyien voltak csapattársaim. Először 2006-ban igazoltam a Haladás VSE-be, három évig játszottam Szombathelyen, majd a Nagykanizsa, a Pénzügyőr és a Diósgyőr után 2018 nyarán tértem vissza a vasi megyeszékhelyre. A miskolciakkal két ezüstérmet is nyertünk, de a Haladás által felvázolt komoly célok tetszettek, ráadásul régi cimborák közé kerültem.

Csapatával, a Haladással jó esélye van az ezüstérem megszerzésére

Az azóta eltelt időszakom jól sikerült, egyéniben a tavalyi, a klub fennállásának 100 éves jubileuma alkalmából rendezett országos villámbajnokságon bronzérmet szereztem, míg az NB I-ben a csapat legjobb pontszerzői közé tartozom. Jóllehet az utóbbi években nagyon megerősödött a bajnokság, sok minőségi légiós is érkezett, ezért ritka az olyan forduló, amikor nem nagymester ellen játszom. Amennyiben folytatódik a szezon, reális esélyünk van az ezüstérem megszerzésére is, ami sporttörténelmi siker lenne. Nagyon jól érzem magam a Haladásban, habár a fővárosban születtem, sokan már szombathelyinek könyvelnek el. Egyedülálló és rendkívül imponáló, hogy egy klubban ennyi helyi nevelésű játékos kap szerepet. Általában napi hat-nyolc órát sakkozom, de nemcsak saját magamat képzem tovább, hanem tanítványaim is vannak, s publikálni is szoktam. Sokat köszönhetek a királyos játéknak, 25 országba juttatott el a világban: Amerikától Oroszországon át egészen Indiáig. Élvezem, amit csinálok.