Az első helyen várja a CVSE a tavaszt

Az élről várja az Extraliga jövő héten rajtoló tavaszi szezonját a Közép-európai Szuperligában negyeddöntő előtt álló CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels férfi asztalitenisz-csapata.

Az immár nyolcszoros bajnok CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels asztalitenisz-csapatát az utóbbi években már nagyon nagy küzdelemre késztették a riválisok (2017-ben meg is szakította hosszú győzelmi sorozatát a Pécs). Az Extraliga tíz csapatának őszi körmérkőzésén kialakult erőviszonyok mutatják, hogy a 2018/2019-es szezonban sem lesz ez másként, már most borítékolható, melyik az a négy csapat, amely a Final Fourban dönt majd a dobogós helyezésekről. Természetesen ott van közöttük a celldömölki gárda is. Klampár Tibor együttese ugyanúgy nyolc győzelmet és egy vereséget számlál, mint a BVSC-Zugló és a PTE-PEAC, a három csapat egymás elleni mérlege alapján a celldömölkiek zárták az első helyen az őszt.

Tavasszal is folytatódik a versenyfutás, hiszen mindhárom csapat az első helyet szeretné megkaparintani az alapszakaszban, mert az első kapja majd a fináléba jutásért a negyediket ellenfélül – amely némi meglepetésre minden bizonnyal az újonc, de jól igazoló Mezőberény lesz. (A berényieket a CVSE idegenben 6-3-ra verte.)

Az alapszakasz visszavágói január 12-én kezdődnek, a celliek Győrben rajtolnak. A két nagy rangadójukat két egymás követő fordulóban (6. és 7.) játsszák, március 30-án Pécsen, illetve április 13-án itthon, a BVSC ellen.

Fehér László, Celldömölk polgármestere, a Magyar Asztalitenisz Szövetség egyik alelnöke elmondta, hogy a BVSC és az azt követő Mezőberény elleni hazai bajnokijukat szeretnék már az új otthonukban játszani. Reményeik szerint arra befejeződnek a közel 300 millió forint értékű új asztalitenisz-csarnok – amelyhez 140 millióval járult hozzá a Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ) – és a labdarúgóöltözők építési munkálatai.

A város kacérkodik az idei Final Four megrendezésének gondolatával is. Áprilisra kiderülhet, meg tudnak-e felelni a feltételeknek; az ablakokat függönnyel kellene eltakarni a Swietelsky Arénában, illetve a mostaninál erősebb világítás is szükséges. Celldömölk erősen bevéste magát a magyar asztaliteniszezés történelemkönyvébe, az 1924 óta létező első osztályú férfi csapatbajnokság utolsó 15 évében 14-szer szerzett érmet a csapata, nyolc bajnoki címével pedig holtversenyben harmadik a Postással a BVSC (25) és a Bp. Spartacus (12) mögött. Nem véletlen, hogy Nátrán Roland, a MOATSZ elnöke is készül Celldömölkre január 12-én, a várossá avatás 40. évfordulójára, ahol elismerést kap majd a csapat mind a nyolc aranyában részes játékos, Fazekas Péter és Klampár Tibor vezetőedző is, aki 12-szer vezette már dobogóra a CVSE-t.

És ha már a közeljövő: a csoportmérkőzések után januárban a negyeddöntők következnek a Közép-európai Szuperligában. A C csoportban első Celldömölk a B-ben második szlovákiai Nemeshódossal (Vydrany) játssza a negyeddöntőt. Az első mérkőzés január 22-én idegenben lesz, a celli visszavágót egy héttel később, január 29-én rendezik.

Az ExtraLiga ÁLLÁSA

1. CVSE 9 8 0 1 55-11 25

2. BVSC 9 8 0 1 52-15 25

3. PTE-PEAC 9 8 0 1 53-13 25

4. Mezőberény 9 6 0 3 41-29 21

5. Szeged 9 3 2 4 32-44 17

6. Szécsény 9 3 1 5 30-44 16

7. Komló 9 3 0 6 24-49 15

8. Győr 9 2 0 7 28-45 13

9. Csákvár 9 1 1 7 20-51 12

10. Gödöllő 9 1 0 8 20-54 11

