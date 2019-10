Elsöpörte a Falco KC a szomszédvár ZTE-t

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 1. fordulójából elhalasztott mérkőzés pótlásán a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely imponáló magabiztossággal lépte le a szomszédvári rivális ZTE gárdáját.

A Falco KC teljes kerettel futott neki a mérkőzésnek, az előző bajnokit kihagyó Perl ugyanis már vállalta a játékot. A ZTE azonban a sérüléssel bajlódó Ubilla személyében kénytelen volt lemondani egy kulcsemberről.

A találkozó remek hangulatban kezdődött – Egerszegről is sok szurkoló érkezett. Filipovity triplája nyitotta a meccset, a folytatásban viszont zalai kosarakat láthatott a közönség. A vendégek jól védekeztek, és pontosabban dobtak (4. perc: 3-10). Belelkesedett a ZTE, küzdött keményen. A sokat hibázó Falco nem tudott futni, rendre felállt védelemmel találta szemben magát. Vissza is verték a vendégek a hazaiak felzárkózási kísérletét (8. perc: 12-18). Roppant erőtlen játékot nyújtott a Falco az első negyedben. És a folytatásban sem javult a vasiak dobóformája, a védekezésük sem akart összeállni, így tíz pontra nőtt a zalai fór (12. perc: 14-24). Washington és Hooker is jó játékkal szállt be a padról, lendületet adtak csapatuknak. Kezdett fogyni az egerszegi előny – hiába kért időt a vendégek kispadja. Elsőként a védekezését rendezte a házigazda, aztán felpörgette a tempót. Letámadott, űzte, hajtotta ellenfelét a belelendülő Falco – Reddic pedig fordított (17. perc: 30-29). Innen aztán nem volt megállás, egyszerűen állva hagyta riválisát a bajnokcsapat. Döbbent csendben figyelte a történéseket a zalai szurkolótábor. A szünetben már a hazaiak vezettek 11 ponttal – és a második etapban mindössze 8 pontot engedélyeztek ellenfelüknek (20. perc: 40-29).

Fordulás után sem változott a játék képe, maradt az irányítás a Falcónál. A vendéglátó 9-2-es rohammal nyitotta a második félidőt (24. perc: 49-31). A ZTE nem tudott mit kezdeni a szombathelyiek stabil védekezésével. De gyorsabbnak is tűnt a házigazda. Bencze Tamás időkéréssel próbálkozott, de Zalaegerszeg képtelen volt kizökkenteni saját ritmusából a sárga-fekete gárdát. A vendég érezhetően szenvedett, a Falco viszont nem kegyelmezett, nem lassított. Stabilan 20 pont fölé tornázta előnyét a házigazda (27. perc: 57-31). Teljesen szétesett a ZTE, szinte csak büntetőből tudott betalálni – és rengeteg eladott labdával „segítette” ellenfelét. Nagyon gyorsan eldőlt a találkozó, a szomszédvári rangadó sorsa. A negyedik etapnak 24 pontos előnye birtokában futhatott neki a Falco (30. perc: 61-37). A hazaiak élvezték a játékot– akárcsak a közönség szombathelyi része –, megosztoztak a pontokon, kapott mindenki elég időt a bizonyításra. Ugyanakkor a már tét nélküli negyedik etap kicsit kiegyenlítettebb meccset hozott, be-betalált a vendég is, próbálta elkerülni a súlyos vereséget. De nem sikerült a kármentés: csupán az utolsó pillanatban tudott benézni 20 pont alá a ZTE. A két csapat nem volt egy súlycsoportban – és nem is biztos, hogy mindent kiadott magából a Falco.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Zalakerámia ZTE KK

74-55 (14-21, 22-8, 21-8, 13-18).

Szombathely, 2870 néző, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Cziffra Cs., Frányó P., Balog Gy.

Falco: Váradi 7/3, Perl 5, Krivacevic 3/3, Filipovity 16/9, Reddic 12. Csere: Benke 3, Hooker 9, Bíró 2, Washington 11/6, Lake 6. Edző: Gasper Okorn.

ZTE: Doktor –, Johnson 7/3, Williams 6, Djuric 16/9, Agafonov 9. Csere: Simon K. 3, Szabó Zs. 4, Bagó 5, Gulyás 5. Edző: Bencze Tamás.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3-10. 8. perc: 12-18. 12. perc: 14-24. 17. perc: 30-29. 20. perc: 40-29. 24. perc: 49-31. 27. perc: 57-31. 30. perc: 61-37. 34. perc: 67-47. 38. perc: 74-53.