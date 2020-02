Folytatódik a megyei I. – Alapemberek távoztak Celldömölkről, erősített a Vép

A hétvégén a tavaszi szezon első mérkőzéseivel folytatódik a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság – mind a tabella elején, mind a végén szoros a mezőny. Négy csapat edzőt váltott, nagy volt a téli játékosmozgás is.

A listavezető Celldömölk játékoskeretéből több kulcsember is távozott.

– Orosz, Lempeg és Piri Ausztriában folytatja pályafutását – vágott egyből a közepébe Haraszti Zsolt, a CVSE mestere. – Horváth Dániel munkahelyi elfoglaltsága miatt hagyott fel a futballal. Virág egy téli teremtornán súlyos bokasérülést szenvedett, Csákvári pedig októberi térdműtétje után még nincs bevethető állapotban. Egyetlen új igazolásról tudok beszámolni: régi játékosunk, Enyingi Márk tért vissza hozzánk Ausztriából. A keretet az utánpótlásunkból töltöttük fel. Nem tagadom, a sok távozó a téli felkészülés elején sokkolta a közösségünket, szinte kiürült az öltöző. Mára azonban rendeztük a sorainkat, fejben is túlléptünk a problémán, a jelenlegi helyzetből megpróbáljuk kihozni a legjobbat.

Az üldöző Vépnek sikerült megerősíteni a keretét.

– A csapat magját együtt tartottuk, és a tehetséges fiataljaink mellé sikerült rutinos, egyből bevethető, erősítést jelentő játékosokat igazolni, ráadásul arra is figyeltünk, hogy az újonnan érkezőknek legyen vépi kötődése – árulta el Török Richárd, a Vép trénere. – Télen érkezett hozzánk Takács Márton, Balikó Dániel, Balikó Martin és Szalai Márk. Jó csapatunk van, a dobogó reális elvárás – azon leszünk, hogy minél fényesebb éremmel zárjuk a szezont. Két sérültünk van, de hamarosan Dancs Zoltán és Szalai Márk is csatlakozik hozzánk. Baumgartner Dániel Rumba, Beke Péter Lukácsházára, Hankó Viktor pedig Bozsokra igazolt. A felkészülésünk jól sikerült, bizakodó vagyok a tavaszt illetően.

Szentgotthárdon edzőt váltottak, Heiter László helyét Papp Zoltán vette át – igaz, Hei­ter marad a klub kötelékében. Vasváron elköszöntek Lepár Attilától, ifj. Sziffer István ült le a kispadra. Míg Lukácsházán a már az őszi szezon közben távozott Bezdi István utódja Sánta Szilárd lett.

Az őszi szezon negatív szenzációját a Jánosháza szolgáltatta, amely sereghajtóként várja a tavaszi folytatást. A tavaszi hadjáratnak ugyanakkor már nem Kelemen Kornéllal, hanem az új edző, ifj. Molnár Károly irányításával, ráadásul átalakult kerettel vág neki a csapat.

– Az ősszel a körmendi utánpótlásban tevékenykedtem, de a hetek, hónapok mú­lásával egyre jobban hiányzott a felnőtt futball – jelezte Molnár Károly. – Több csapat érdeklődött irántam, végül a Jánosháza ajánlatára bólintottam rá, ugyanis nagy kihívást látok a feladatban. Az elmúlt években rendre dobogóért, bajnoki címért küzdöttem a csapataimmal, most a bentmaradást kell kiharcolni – ami nehéz, de nem lehetetlen küldetés. A keret alaposan átalakult, távoztak értékes játékosok, de próbáltunk minőségben és létszámban is előrébb lépni, majd meglátjuk, hogy ez sikerült-e. A játékosok hozzáállása mindenesetre bizakodásra ad okot. Információim szerint a közvetlen riválisok közül a Csepreg és a Lukácsháza is alaposan beerősített, vagyis kiélezett küzdelemere számtok a bentmaradásért folytatott harcban.

A góllövőlista élmezőnye: 1. Németh József (CVSE) 18 gól, 2. Czirók Dávid (Bük), 3. Jóna Szabolcs (Szarvaskend) 16.

A 16. forduló menetrendje, szombat, 14.00: Jánosháza VSE–Kőszegi FC (Harcsár R.), Schott Lukácsháza SE–Rum KSC (Bedi T.), Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő–Körmendi FC (Horváth P.). Vasárnap, 14.00: Vép VSE–Király SE (Boda Gy.), Rábapatyi KSK–Büki TK (Talabér N.), Csörnöc Gyöngye-Vasvár VSE–Csepregi SE (Marácz Z.), Egyházasrádóci SE–Répcelaki SE (Szabó III. Z.), Lorry GM Kft. Szarvaskend-Szentgotthárd (Papp Á.).