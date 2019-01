Gyöngyösfalui diadal – A Tolnay az ország második legeredményesebb kis iskolája

A 2017/ 2018-as tanév diákolimpiai versenyein legkiválóbban teljesítő iskolákat és testnevelőket idén is díjazta a Magyar Diáksport Szövetség. Vas megye két elismerését egy házaspár – Kósa Ottó testnevelő és Kósáné Farkas Mária iskolaigazgató vehette át.

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) idén ötödik alkalommal részesítette elismerésben azokat a pedagógusokat és intézményeket, akik/amelyek kimagaslóan teljesítettek a diákolimpiai versenysorozatban. A 2017/2018-as eredmények alapján négy kategóriában díjazták a legjobbakat. Az ünnepélyes díjátadón minden megyéből, illetve Budapestről egy-egy testnevelőt jutalmaztak, illetve a három-három legeredményesebb általános, közép-, illetve kis iskolát. Vas megye legeredményesebb testnevelője az előző tanévben Kósa Ottó lett, aki tanítványaival a hazai rendezésű kis (200 fő tanulólétszám alatti) iskolák sportversenye országos diákolimpiai döntőjének atlétikaversenyein a gyöngyösfalui Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola lánycsapatával ezüst-, a lány svédváltóval utcahosszal nyert arany-, a fiú svédváltóval ezüstérmet szerzett, illetve még több egyéni pontszerző helyezést.

Az atlétika, kézilabda és labdarúgás sportágakból álló országos döntő összesített versenyének (Kovács Tibor Emlékverseny) első helyezéséért járó szép trófeával már a tavalyi évzáró ünnepségükön megörvendeztette az MDSZ a tolnaysokat. Most egy második helyezésért járó elismerést vehetett át az intézmény igazgatónője, Kósáné Farkas Mária. A hajdúböszörményi Zeleméry László Általános Iskola mögött az egész diákolimpiai versenysorozatban a gyöngyösfalui lett a második legeredményesebb kis iskola az országban.

– A diákolimpiai eredményeink alapján arra számítottam, hogy az iskolánk ott lesz az első háromban, de arra nem, hogy Vas megyéből én kapom a legeredményesebb testnevelő díját – kezdte történetüket Kósa Ottó, aki 2012 őszén, kétévnyi munkanélküliség után kapott alkalmazotti státuszt a Tolnayban. – Azt mondhatom, hogy az eredményeink nem kimerítő edzések, hanem az iskolai testnevelésórák hozadékai. Nekünk nincs szakkörünk, viszont nagy előny, hogy emelt óraszámban és már harmadik osztálytól tanítom a testnevelést. Persze nemcsak atlétikát, hanem labdajátékokat, tornát, mindent. A gyerekek élvezik, 20–25-en versenyeznek is. Az atlétikai eredményeket 13-an érték el. Olyan gyerekeket sikerült csatasorba állítani, akik a versenyeken képesek még annál is jobban teljesíteni, mint amit valójában tudnak.

Kósa Ottót korábban sokkal inkább a kézilabda révén ismerték, hiszen annak idején NB I-es játékos volt, aztán több vasi csapat mellett is dolgozott edzőként.

– Nehéz döntés volt, de 2017-ben befejeztem, nem folytattam Celldömölkön az edzősködést, úgy gondoltam, elég csak az iskolára koncentrálni. Most már csak lelkes szurkoló vagyok, illetve az iskolában a gyerekekkel foglalkozom.

– Ebben a tanévben érek a harmadik igazgatói ciklusom végére, 15 éve vezetem az intézményt. Óriási elismerése ez az iskolában folyó munkának. Azt hiszem, amit el lehetett, mindent elértem, nyugodt lelkiismerettel mehetek ősztől nyugdíjba – mondta Kósáné Farkas Mária. – 2016-ban az iskola minisztériumi elismerésben részesült, én pedig megkaptam a Németh László-díjat, most a második legeredményesebb kis iskola a miénk az országban. Pályázat segítségével megújult az iskolaépület, önkormányzati támogatással mellette ebédlő is épült. Van rekortán kézilabdapályánk – mellette 60 méteres futósávval és távolugrógödörrel. De a legfontosabb, hogy a gyerekek szeretnek iskolába járni és sportolni. A korábbi években még csak néhányan csatlakoztak hozzánk, aztán egyre többen, az idei ausztriai sítáborunkban már 71-en voltunk, több mint harminc gyerek. Sok szülő, család általunk szerette meg a síelést, és most már ők is szerveznek maguknak. Nagyon bízom abban, hogy a jövőben is hasonló szemlélettel, motivációval nevelik a pedagóguskollégák a gyerekeket.