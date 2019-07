Gyurátz: olimpiai szint – A Dobó SE kalapácsvetője sorozatban negyedszer bajnok

A negyedik felnőtt bajnoki címét megnyerő Gyurátz Réka 72,70 méteres egyéni csúcsával teljesítette a tokiói olimpia női kalapácsvető kvalifikációs szintjét is a 124. atlétikai országos bajnokságon. Amelyet vasárnap nagyon megzavart a hatalmas eső.

Az atlétikai ob szombati, első versenynapja rendben lezajlott. A program elején született meg a legnagyobb vasi siker: a női kalapácsvetés eredményhirdetésénél a Szombathelyi Dobó SE három versenyzője állhatott fel a dobogóra. A győzelmet – sorozatban negyedszer – Gyurátz Réka szerezte meg. A 23 éves, tavaly Eb-kilencedik, idén Universiade-negyedik kalapácsvető az utolsó sorozatban elért 72,70 méteres egyéni csúcsával teljesítette a tokiói olimpia kvalifikációs szintjét (72,50). Réka eddigi legjobbja 72,52 volt, amit tavaly júniusban, még a szintteljesítési időszak előtt ért el.

– Az utóbbi időben ismét az évről évre visszatérő technikai problémával küszködtem. Hiá­ba voltam jó formában, csalódást jelentett, hogy a Gyulai Memorialon és az Universiadén sem sikerült egyéni csúcsot elérnem – kezdte az előzményekkel Gyurátz Réka. – Itt, az ob-n egy 69 méteres dobással kezdtem, aztán volt két 70-en felüli és két rontott is – ugyanazzal a hibával. Az utolsó kísérlet előtt azt mondtam magamnak: itt van egy szuper kör, jó az idő, országos bajnokság van, nem engedhetem meg, hogy ezt ne használjam ki.

Meg kell próbálni. Nagyon örülök, hogy sikerült az egyéni csúcs, egyben az olimpiai kvalifikáció is. Már tavalyról tudom – hiszen már akkor megdobtam az idei világbajnokság szintjét –, hogy ez mekkora lelki nyugalmat ad, nem kell stresszelni, folyamatosan az eredményt hajszolni. Az olimpiai szinttel a zsebemben jövőre már csak nyugodtan készülni, edzeni kell.

(Magyarországnak eddig négy sportágban összesen 28 olimpiai szintes, kvótás versenyzője van. Atlétikában eddig négyen teljesítették a tokiói szintet, a súlylökő Márton Anita, a hétpróbázó Krizsán Xénia és a Dobó SE két kalapácsvetője, Gyurátz Réka, valamint Halász Bence.)

Visszatérve az ob női kalapácsvető-versenyére: a dobogó második fokára Gergelics Cintia állhatott fel, aki 62,72-dal szerezte meg az ezüstérmet, hajszálra ennyit dobott az ötödik és a hatodik sorozatban is. Első felnőtt bajnoki érmét nyerte Németh Zsanett, aki a minap bronzérmet hozott a svédországi U20-as Európa-bajnokságról. Most csak 60,37-ig jutott, de ez is elég volt a harmadik helyhez. A csupán 16 éves Albert Blanka hetedik lett.

A Dobó SE-sek még férfi diszkoszvetésben voltak érdekeltek szombaton, Halász Bence az ötödik, Rába Dániel a nyolcadik helyet szerezte meg. Valamennyien Németh Zsolt és Németh László tanítványai.

Nem sikerült a címvédés férfi 400 méteren Boda Boldizsárnak. A Haladás futója, Lengyák György és Kamarás Ákos tanítványa a táv végén begörcsölt, és 48,70-os ideje csak az ötödik helyre volt elég.

Az ob vasárnapi programját alaposan átírta az MTK pályájára zúduló hatalmas eső. Az utca szintje alatt lévő pályára csak dőlt be a víz, két futósávot nem is tudtak már használni. Nem tudták megrendezni a női távol- és a férfi hármasugrást sem, több számot, közte a férfi kalapácsvetést is többórás csúszással kezdték (az ob még lapzártánkkor is tartott). Így csak három vasi vonatkozású vasárnapi versenyszámról tudunk beszámolni: a Dobó SE-s lányok közül Gyurátz Réka és Giczi Eszter jutott a diszkoszvetés nyolcas fináléjába, előbbi negyedikként, utóbbi ötödikként zárt. A Haladás versenyzői közül női 800-on a 41 éves Járai-Venter Melinda egyéni csúccsal szerezte meg az ötödik helyet, míg férfi magasugrásban Kótai Gábor egyéni csúcsbeállítással a hetedik helyen zárt.

A vasiak eredményei. Férfi, 400 m: 5. Boda Boldizsár (Haladás VSE) 48,70. Magasugrás: 7. Kótai Gábor (Haladás) 1,95. Diszkoszvetés (2 kg): 5. Halász Bence (Dobó SE) 54,57, 8. Rába Dániel (Dobó SE) 46,34. Női, 800 m: 5. Járay-Venter Melinda (Haladás) 2:17,70 e. cs. Diszkoszvetés (1 kg): 4. Gyurátz Réka 44,18, 6. Giczi Eszter 40,74, 9. Németh Zsanett 37,14, 11. Albert Blanka 34,98 (mind Dobó SE). Kalapácsvetés (4 kg): 1. Gyurátz Réka 72,70 – egyéni csúcs, 2. Gergelics Cintia 62,72, 3. Németh Zsanett 60,37, 7. Albert Blanka 50,60 e. cs. (mind Dobó SE).