Három pontért utazik a Szombathelyi Haladás

A labdarúgó NB II. 12. fordulójában vasárnap 15 órakor Putnokon a Szombathelyi Haladás a Kazincbarcika vendége lesz.

A két csapat az eredeti sorsolás szerint Szombathelyen csapott volna össze, ám a Haladás Stadionban zajló női U17-es Európa-bajnoki selejtező minikör miatt most a Kazincbarcika a pályaválasztó. A 14 ponttal a nyolcadik helyen álló borsodiak stadionjuk átépítése miatt Putnokon rendezik hazai meccseiket, és noha a tervek szerint a Haladás elleni bajnokin tértek volna vissza otthonukba, ez meghiúsult.

A Gálhidi György irányította sárga-kékeknél szerepel a régebben az NB I-es Mezőkövesden futballozó védő, Fótyik Dominik, valamint az egykoron Szombathelyen, a Haladás VSE-ben és az Illés Akadémiában pallérozódó Berki István. A támadó holtversenyben három góllal vezeti a házi góllövőlistát. A barcikaiak egy hete Budafokon 2-2-es döntetlent játszottak. A Haladás nincs jó formában, utóbbi három bajnokija közül kettőt elveszített, csupán Békéscsabán szerzett pontot. A kilenc ponttal a 17. helyen álló vasiaknak égetően szükségük van a pontra, de inkább a pontokra.

– Szervezett, jó csapat a Kazincbarcika, ám csakúgy, mint valamennyi együttest, vasárnapi ellenfelünket is hibára lehet késztetni – mondta Supka Attila, a Szombathelyi Haladás vezetőedzője. – Nekünk az első perctől agresszívan kell futballoznunk, sokat kell futnunk – e kettő már hetek óta hiányzik. A legutóbbi, Ajka elleni mérkőzésen a vendégek sokkal több párharcot nyertek nálunk, agresszívabban játszottak, meg is lett az eredménye. A másodosztályban nem lehet csak játékkal mérkőzéseket nyerni, itt küzdeni, harcolni is kell. A három pontért utazunk Putnokra. Bosnjak Predrag combsérülése még nem jött rendbe, rá nem számíthatok.

További program. Vasárnap, 15.00: Budaörs–ETO FC Győr, Vác–MTK. 17.00: Csákvár–Dorog, Szolnok–Soroksár, Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Békéscsaba, Siófok–Ajka, Gyirmót–Tiszakécske, Budafok–Nyíregyháza. A Vasas szabadnapos.