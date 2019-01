Készül a tavaszra a Sárvár FC – Hétfő óta gőzerővel dolgoznak

Megkezdte a felkészülést a 2018/2019-es bajnokság tavaszi szezonjára a Sárvár FC NB III-as labdarúgócsapata. A cél a biztos bennmaradás, de az újonc edzője, Bojan Lazic úgy véli, együttese stabil középcsapatként is befejezheti a pontvadászatot.

A Sárvár FC NB III-as labdarúgócsapata hétfőn kezdte meg a felkészülést a tavaszi szezonra. A játékoskeretben történt változás a téli holtszezonban, ugyanis Venczel Zoltán, Ódor Bálint, Németh Péter, Péntek Botond, Csákvári Zsolt és Szántó Roland is távozott Sárvárról – egyikük sem számított kulcsjátékosnak. A 25 éves Rajzinger Péter személyében a klub egyelőre egy új igazolást jelentett be. A nyíregyházi születésű csatár korábban több NB III-as klubban megfordult, futsalozik is, ősszel Ausztriában futballozott.

– A téli szünetre minden játékosomat egyéni edzéstervvel engedtem el, mindenki profi módon teljesítette az előírt feladatokat, így a labdarúgók jó fizikai állapotban tértek vissza – jelezte Bojan Lazic, a Sárvár FC mestere. – Ennek megfelelően a felkészülés zökkenőmentesen indult. Sárváron tréningezünk, jók a körülmények, van műfüves pályánk, nincs szükségünk edzőtáborra. A célunk nem változott, a biztos bennmaradásért dolgozunk – ugyanakkor én személy szerint azt szeretném, ha stabil középcsapatként zárnánk a szezont. Szeretnénk erősíteni, elsősorban a támadószekcióba keresünk játékosokat. A védekezésünk, a stabilitásunk már az ősszel is rendben volt, azonban a támadások befejezésében, a helyzetkihasználásban javulnunk kell. Így Rajzinger Péter mellett még két-három futballista leigazolását tervezzük. Vannak is kiszemeltjeink, zajlanak a tárgyalások, de neveket, konkrétumokat majd csak akkor tudok mondani, ha az aláírások rákerülnek a szerződésekre. Rajzingertől sokat várok, egy jó felépítésű, képzett, és reményeim szerint gólerős futballistát igazoltunk. A felkészülési időszakban heti öt edzést vezénylek a fiúknak, és több edzőmeccsünk is lesz. A játékosok hozzáállására nem lehet panaszom, mindenki motivált, sérültünk nincs. Az első tavaszi bajnokit március 3-án játsszuk, bőven van időnk tehát dolgozni – ki is fogjuk használni a rendelkezésünkre álló időszakot. Az ősszel elkezdtük az építkezést, amit most folytatunk.

A felkészülési mérkőzések tervezett menetrendje. Február 2., szombat: Sárvár FC–Celldömölki VSE 11.00. Február 6., szerda: Király SZE–Sárvár FC 15.00. Február 9., szombat: Sárvár FC–Kohfidisch (osztrák) 11.00. Február 12., kedd, Eisenstadt: Siegendorf (osztrák)–Sárvár FC 18.00. Február 16., szombat: Sárvár FC–Lipót Pékség 11.00.