Kezdődik a kamionos Eb

A hétvégén Csehországban elrajtol a 2020- as FIA kamionos Európa- bajnokság. A kétszeres Eb-győztes szombathelyi pilóta, Kiss Norbert is ott lesz a rajtrácson, új csapat színeiben, új kamionnal – és merész célokat kijelölve maga elé.

Kiss Norbert MAN kamionnal nyert Európa-bajnokságot 2014-ben és 2015-ben – valamint 2011 és 2015 között 32 futamgyőzelmet aratott. Majd négy évig a német Tankpool24– Mercedes istállónál versenyzett: a legjobb összetett eredménye egy Eb-bronzérem 2013-ból, továbbá 12 futamgyőzelmet aratott a Mercedes kamionnal. A 35 éves szombathelyi pilóta az év elején csapatot váltott. Az újonnan alakult, magyar székhelyű Révész Truck Racing Team soraiban folytatja pályafutását. Egy gyári versenymotorral szerelt, 1200 lóerős jármű volánja mögé ülhet be. A piros MAN versenykamionra a 40- es rajtszámot festették. Péntektől vasárnapig Csehország, Most városa ad otthont a szezon első versenyhétvégéjének.

– Januárban a nulláról kezdtünk mindent, hét-nyolc hónap kemény munka van mögöttünk – fogalmazott a Révész Truck Racing Team szombathelyi pilótája, Kiss Norbert. – Egy ikonikus magyar vállalat, a Révész Cégcsoport karolt fel minket. Olyan hátteret kaptunk, olyan lehetőségekhez jutottunk, amit még nem tapasztaltam pályafutásom során. Egy remek csapat tagja lehetek és egy igazán minőségi kamiont vezethetek. A legapróbb részletekre is ügyeltünk, készen állunk a szezonra! A koronavírus-járvány miatt a megszokottnál később kezdődött a szezon, az extra időt kihasználtuk, sokat dolgoztunk.

– A célokat illetően nem beszélek mellé, rögtön az első évünkben szeretnénk begyűjteni az Európa-bajnoki címet – jelezte Kiss Norbert. – Az optimizmusomat többek között a teszteken elért eredmények is alátámasztják. Teszteltünk egyszer egy repülőtéren, kétszer pedig a Hungaroringen – fi gyelemre méltó teljesítményre képes a kamion. Több versenykamiont is vezettem már, de eddig ez a legjobb. Motorikusan nagyon erős, a futóműnél pedig sikerült megtalálni az ideális beállítást, nagyon stabil és jól irányítható az autó. Természetesen technikai sportról van szó, egy-egy hiba, váratlan esemény mindig benne van a pakliban – de ennél több munkát nem lehetett beletenni a felkészülésbe.

– Furcsa, egyben nehéz szezon vár ránk – folytatta a szombathelyi pilóta. – Most hétvégén kezdünk, és november 14–15-én rendezik az utolsó, hatodik versenyhétvégét. Pillanatok alatt lezajlik a szezon. Ez komoly koncentrációt, megfeszített munkát kíván a csapat minden tagjától. Egy baleset után például gyorsan rendbe kell rakni a kamiont. Néhány országban nézők előtt versenyzünk majd, de lesz, ahol a helyi rendeletek ezt nem teszik lehetővé. A kamionos Eb mindig is a nyitottságáról volt híres, a szurkolókat szívesen láttuk például a paddockban – idén erre nem sehol lesz lehetőség. Most nem éppen a kedvenc pályám, nem igazán fekszik nekem, de a későbbiekben lesznek olyan pályák, ahol kifejezetten szeretek versenyezni. Ettől függetlenül Csehországban is megpróbálunk jól szerepelni.

– Büszke vagyok arra, hogy magyar csapat pilótájaként képviselhetem a magyar színeket szerte Európában. Azon leszek, hogy a legtöbbet kihozzam magamból és a kamionból. Megtisztelő, hogy a Révész Cégcsoport kifejezetten engem akart pilótának. Szeretnénk együtt történelmet írni! – zárta szavait Kiss Norbert.

Négy verseny vár a mezőnyre. Szombaton 13.20-kor és 16.16-kor, vasárnap pedig 13.40-kor, valamint 16.35-kor bőgnek fel a motorok.